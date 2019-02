Spandau

Eine kleine, feine Ausstellung „Menschen in Bewegung“ an ungewöhnlichem Ort: Die Werke des verstorbenen Spandauer Künstlers Pius Müller sind derzeit in einem Musterhaus an der Heerstraße in Staaken zu sehen. Ulrich Krenz, ein guter Bekannter des Malers, ist Berater für Musterhäuser und sagte: „Wer Pius Müller kannte, den werden diese Werke aus einer früheren Schaffensperiode überraschen.“

Tanzende Menschen

In der Tat haben die figürlichen Darstellungen von tanzenden Menschen wenig mit der späteren Farbfeld-Malerei zu tun. Auf den ersten Blick zumindest. Nimmt man sich Zeit und schaut genau hin, so stellt man fest, dass die älteren Arbeiten, entstanden zwischen 1985 und 2007, durchaus in Beziehung stehen zu den großen ruhigen Bildern voller Licht und Farbe, die Pius Müllers (geboren 1940) Spätwerk bis zu seinem Tod im April 2017 bestimmten.

Figürliches von Müller Staaken Quelle: Judith Meisner

Aus Schraffuren verdichten sich bewegte Figuren, tanzend oder auch wie zum Demonstrieren versammelt. Der Maler sagte einmal über seine Arbeitsweise: „Alles vergessend und loslassend, was immer als Vorstellung, Idee, Gegenstand, Form und Komposition ist, beginne ich mit Strichen und Tonwerten die Bildfläche zu besetzen, sie mir vertraut zu machen, zu organisieren und zu beseelen.“

Gebündelte Striche

Solcher Blätter sind in der Ausstellung zu sehen. Dabei lässt sich beispielhaft nachvollziehen, wie Pius Müller, er schloss in den 1960er Jahren die Berliner Hochschule der Künste ab, das Papier mit gebündelten Strichen belegte, wie daraus Figuren entstehen konnten.

Eine Station zur Abstraktion stellen die kleinteiligen Kreidebilder dar. Schicht auf Schicht lagert sich die Farbe an. Lücken lassen weitere, frühere Lagen hindurch schimmern. Sie wirken wie Erinnerungen an ein anderes Farbschema, als ob durch eine Wolkenlücke aus strahlendem Lichtblau eine schwarz-weiße Schraffur eines älteren Bildes sichtbar wird. Ganz so wie der Maler es beschrieb: „Mir scheint, dass der Prozess des Formfindens, sie abzuändern oder zu durchbrechen, niemals ein Ende findet.“

Abstraktes von Pius Müller (Ausschnitt). Quelle: Judith Meisner

Später, um 2007, schließt sich der Kreis, wenn Pius Müller als höchste Abstraktionsstufe die Farbfelder entwickelt. Sie stehen der Malerei der Künstler Agnes Martin, Paul Klee und Mark Rothko nahe. Diese großen lichten Flächen, zuweilen auch geometrisch strukturiert, sind zum Markenzeichen des Spandauer Künstlers geworden, und sind sicher den meisten seiner Bewunderer am ehesten präsent.

Beweggründe des Malers

So ist diese Ausstellung von hohem Wert, um das komplexe Ouevre von Pius Müller noch besser zu verstehen. Texte in den Mappen machen die Beweggründe und das individuelle Kunstverständnis des philosophischen Malers deutlich.

Die umfangreichen Mappenwerken präsentieren die so genannte Xeroxe. Das sind Farbkopien von Werken, die auf Fotografien basieren, die der Künstler selbst aufgenommen und bearbeitet hat, was Farbdichte und Ausschnitt betrifft. Sie.

Der Ort der Ausstellung mag ungewöhnlich erscheinen. Im großen Wohnzimmer des Musterhauses lassen sich die Kaufinteressierten beraten und beugen die Köpfe über Grundrisse und Finanzierungspläne. Gleichzeitig erhalten sie einen Eindruck davon, wie die Zeichnungen und Gemälde von Pius Müller in den eigenen vier Wänden wirken könnten.

Zu sehen bis 18. April: Am Sonnenhügel 27, in Berlin-Staaken. Geöffnet dienstags bis donnerstags von 13 bis 18 Uhr; samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr.

Von Judith Meisner