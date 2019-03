Falkensee

Das erste, was Wolfgang Sterrer seinen Malschülerinnen beibrachte, war nicht das Malen, sondern das Lösen vom gegenständlichen Denken. In seinem Kurs geht es um experimentelle Malerei, nicht darum, in den Farbflächen einen Hund oder einen Wald oder ein Gesicht zu erkennen. Das Ergebnis des Malkurses ist seit Freitagabend im Bürgerhaus Finkenkrug in Falkensee zu sehen.

Blaue Grotte

Das mit dem Loslassen und Lösen vom Gegenständlichen haben die Frauen ganz gut hinbekommen. Auch wenn es hin und wieder einen Rückfall gibt: „Na, dieses Bild könnte doch Blaue Grotte heißen“, wird denn schon mal ein strahlend blaues Bild kommentiert.

Fantasiereisen unternehmen

Könnte also Blaue Grotte heißen. Und das ist das Schöne an diesen Arbeiten, die alle ohne Titel daherkommen: Sie lassen den Betrachter auf eine Fantasiereise gehen. Da sind die melancholischen Ton-in-ton-Bilder, da sind die Bilder mit den starken Farbkontrasten.

Malabende auf der Zitadelle

„Jeder hat seine Vorlieben“, weiß Wolfgang Sterrer mit Blick auf seine Schülerinnen. Die kommen einmal die Woche zu ihm ins Atelier, das der Falkenseer auf der Spandauer Zitadelle eingerichtet hat. Die Frauen wohnen in Falkensee und Spandau. Manche kennen den Maler und Grafiker von Kursen an der Volkshochschule, wie Amelie Schmidt. Von ihr kam 2017 auch der Impuls, zu dieser Malgruppe bei Wolfgang Sterrer.

Experimente auf Papier

„Experimentelle Malerei“, der Titel der Ausstellung bezieht sich vor allem auf die verwendeten Techniken: Abklatsch, Malen mit Pigmenten, Maskierung, Collage – vieles wird ausprobiert. „Ich habe eigentlich bei Null angefangen“, sagt Martina Fanselow, die wie die anderen Frauen der Gruppe gelungen Arbeiten ausstellt. Mit kräftigen Farben weiß Karin Schumacher-Wosseng umzugehen. Schlüssige Strukturen auf dem Blatt schafft Cornelia Hellwig-Illies.

Erfrischend abstrakt

So ist eine anregende Ausstellung mit erfrischend abstrakten Arbeiten entstanden. Wolfgang Sterrer selbst ist Mitglied im Verein des Bürgerhauses und hat die Ausstellung vermittelt. Für ihn selbst sind die Räume etwas zu klein, sagt er. Derzeit sind Arbeiten von ihm in der Galerie des Schönwalder Kreativ-Vereins unter dem Titel „Re:aktion“ zu sehen.

Die Ausstellung „Experimentelle Malerei“ ist bis zum 24. Mai im Bürgerhaus Finkenkrug zu sehen.

Von Marlies Schnaibel