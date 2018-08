Falkensee

Wer in Falkensee ein idyllisches Fleckchen Erde sucht, landet früher oder später am Falkenhagener See und dem Neuen See. Eine Liegewiese, Spielgeräte sowie ein Rundweg mit Sitzgelegenheiten laden zum Spazieren und Wohlführen ein. Damit die Idylle nicht gestört wird, befindet sich das Ordnungsamt der Stadt Falkensee im ständigen Kampf gegen Graffiti, Zelte und Wildparker.

„Das Hauptproblem an diesem Standort ist weniger Vandalismus, als vielmehr eine Fehlnutzung“, erklärt Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Viele Falkenseer und aber auch Auswärtige würden sich nicht an die Regeln halten, die überall auf Schilder zu lesen sind.

Grillen ist derzeit besonders gefährlich

„Besonders gefährlich ist es derzeit, wenn die Leute grillen, obwohl das generell verboten ist“, so Müller. Bis vor ein paar Jahren gab es zwar noch einen offiziellen Grillplatz, der wurde jedoch nach Rücksprache mit der Feuerwehr geschlossen. Die Entfernung zum Wald war schlicht zu gering.

Ordnungsamt kontrolliert zweimal täglich

Unter der Woche machen zweimal täglich Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Kontrollgang. „Derzeit haben wir es vor allem viel mit nicht angeleinten Hunden zu tun“, sagt Ordnungsamtsleiter Michael Sahr. Hinzu kommen Angler, die ohne Erlaubnis angeln oder ihre Angelstelle in einen kleinen privaten Campingplatz verwandelt haben.

„Einige verbringen hier quasi ihren Urlaub, das ist natürlich nicht der Sinn dieses Areals, das ein Naherholungsgebiet für alle Falkenseer sein soll“, betont Müller.

Zelte sind nicht erlaubt, Schirme schon

Für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gilt es dann zu entscheiden, ob es sich bei der Behausung des Angels um ein Zelt oder nur einen großen Schirm handelt. „Wenn es keinen Boden hat, ist es im Grunde erlaubt, aber auch da haben wir mit Angeln schon viele Diskussionen führen müssen“, erklärt Sahr. Auch der Sicherheitsdienst, der an den Wochenende für die Kontrolle der beiden Seen zuständig ist, versucht immer wieder Gespräche zu führen.

Durch die Regelmäßigen Kontrollen und auch die Anpassung örtlicher Gegebenheiten, etwa durch Poller, die das Durchfahren von Autos verhindern, habe sich die Situation schon deutlich verbessert. In der Vergangenheit habe es weitaus schlimmer ausgesehen. An ein Ereignis kann sich Bürgermeister Heiko Müller dabei noch ganz besonders erinnern.

Vorplatz glich einer Müllhalde

Vor etwa zwei Jahren glich der Bereich am Ende der Kantstraße an einem Wochenende nämlich einer Müllhalde. „Es gab keinen Quadratmeter auf dem kein Müll lag. Unsere Mitarbeiter haben teilweise ganze Hammelköpfe und andere Fleischreste auf der Wiese gefunden“, erzählt Müller.

Im Rahmen eines großen Festes müssen an dieser Stelle ganze Tiere gegrillt worden sein. Die Reste ließen die Verursacher schließlich zurück. „Das war schon beeindruckend im negativen Sinn und hat uns zum Umdenken gebracht“, erklärt Heiko Müller.

Grillen war nun überall verboten. In der Zeit danach hat der Bürgermeister selbst mit mehr als 100 Personen am See Gespräche geführt und sie auf die neuen Bestimmungen hingewiesen. „Heute sind wir einen deutlichen Schritt weiter, nur gegen Graffiti kämpfen wir weiter vergeblich“, so Müller.

Baden gehen wird geduldet

Eines ist auch bei heißen Temperaturen am See eigentlich verboten: Baden gehen. „Wir haben das offiziell verboten, weil wir nicht für die Sicherheit garantieren können“, so Heiko Müller. Dafür müsste der See eingezäunt werden und das wäre nicht im Sinne der Stadt und der Falkenseer.

Von Danilo Hafer