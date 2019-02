Falkensee

Humorvolles und Bewegendes aus der Sicht der Frau war am vergangenen Samstag in der Galerie Schneeweiß in Falkensee zu erleben. Denn wenn das Leben um die Ecke kommt, sind Frollein Gruss und Herr Matschke da und musizieren darüber.

Serena Gruß und Uwe Matschke boten Chansons von den Großen vergangener Jahrzehnte wie Hollaender, Kreisler und Brel, aber auch Modernes.

Dabei fesselten sie mit viel Witz, Charme und ihrem geistreichen Vortrag das Publikum.

Von Tanja M. Marotzke