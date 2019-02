Falkensee

Sammeln - das sei für ein Museum das Wichtigste, sagt Gabriele Helbig. Helbig leitet das Museum Galerie Falkensee und stellt mit ihren Kollegen Bert Krüger und Heide Reuter am vorigen Freitag die Sammlungs-Neuzugänge von 2018 vor.

Viele Gäste sind gekommen, um sich die Präsentation anzusehen. Die meisten der Anwesenden haben selbst im vergangenen Jahr dem Museum etwas gestiftet. Lachend merkt Helbig an, dass die Zahl der Gespendeten Gegenstände um 20 Prozent gesunken sei, da wohl die Falkenseer all ihre Schränke schon durchgesehen hätten.

Schmuck-Set für den Export

Die neuen alten Sachen werden in der Reihenfolge gezeigt, in der sie 2018 dem Museum überlassen wurden. So war der erste Zugang des Jahres ein Set aus zwei Ohrsteckern und einer Anstecknadel ins Haus. Vergoldetes Silber mit Strasssteinen, gefertigt in der VEB Gablona Falkensee und entworfen von Madeleine Schulz. Schulz hatte den Entwurf 1989/90 für den Export erstellt und ein fertiges Set befand sich noch in ihrem Besitzt. Die Designerin überließ persönlich dem Museum ihren kleinen Schatz.

Im Februar 2018 wurde es dann kurios. Kurios, weil der Neuzugang sich auf etwas bezog, das schon im Jahr 1993 abgegeben wurde: drei Löwenkopfnieten für einen Morion. Ein Morion ist ein Helm aus Eisen, der - in diesem Fall - Ende des 16. Jahrhunderts am Kursächsischen Hof getragen würde.

Nur 20 Exemplare

Auf der gesamten Welt gibt es nur noch 20 Exemplare kursächsischer Morione, was ihn zu „den Ferraris unter den Morionen macht“, wie Museumsmitarbeiter Bert Krüger sagt. Diese 20 Helme befinden sich in Ausstellungen in Dresden, der Eremitage in Sankt Petersburg, in New York, Paris und eben Falkensee.

Es war eine Frau Stumpf, die den kostbaren Helm 1993 an das Museum gab. Doch in der Front des Helms waren Löcher, in die goldene Nieten gehörten. Frau Stumpf suchte die Stationen ab, die der Helm in all den Jahren zuvor zurückgelegt hatte und stieß schließlich auf drei der fehlenden Goldnieten in Löwenkopfform. So ist nun der Helm seit dem vergangenen Jahr wieder fast vollständig, wie Krüger erzählt.

Wichtige Zeitdokumente

Vom ältesten Stück geht es dann zum jüngsten. Gabriele Helbig stellt das Buch „125 Jahre Bilfinger AG“ vor, auf welches das Museum selbst nicht gekommen wäre. Doch ein Herr Lindemann gab das Buch an das Museum, weil zwei Bilder darin für Falkensee historisch wichtig sind: Auf ihnen ist zu sehen, wie jüdische Zwangsarbeiter den Bahnwall aufschütten, auf dem nun die Züge nach Seegefeld einfahren. Es sind wichtige Zeitdokumente gegen das Vergessen.

Das Ölbild zeigt Spandau und entstand als Gemeinschaftsarbeit der beiden Maler Hans Zank und Willi Gericke. Quelle: Vivien Tharun

Weitere Gegenstände des Abends sind ein „ Kurzgewehr“ - eine Art Speer aus dem 18. Jahrhundert (zu der Zeit bezog sich die Bezeichnung „Gewehr“ nicht nur auf Handfeuerwaffen). Dann gibt es noch eine „Volksgasmaske“ vom 1940 und eine Petroleumlampe, die aus einem Gasmaskenfilter gefertigt wurde. Weiter eine von Marlene von Rügen handbemalte Tischdecke und eine Bronzeskulptur, die einmal der Preis für den dritten Platz war, den der Falkenseer Kegelklub Harmonie 1924 im Wettkegeln belegte.

Fotos vom Mauerbau

Die Mitarbeiter des Museums freuen sich über Fotos und Berichtshefte, die die Fotografin Annelies Kubicki gespendet hat. Kubicks Fotos und Berichte stammen aus der Zeit zwischen 1957 und 1963 und belegen unter anderem den Mauerbau. Kubicki nahm die Bilder damals teilweise heimlich auf.

Ein weiteres emotionales Stück ist ein Büchlein, das die Varieté-Tänzerin Ossi Engel vor fast 100 Jahren anlegte. Darin ließ sie allerlei Künstler unterschreiben, die sie auf ihren Touren kennenlernte. Darunter Lilian Harvey und der Kabarettist Willi Rose.

Zinnbecher aus dem VEB Gablona

Problematisch werden Neuzugänge, wenn der Spender seinen Namen nicht nennt. So ist es mit einem Set Zinnbechern, einem Krug und einem Büro-Telefon aus der VEB Gablona gewesen. Gabriele Helbig sagt, „es sei bei anonymen Spenden nicht möglich festzustellen, ob die Gegenstände rechtmäßig abgegeben werden.“ Der Spender sei in diesem Fall vertrauenswürdig, doch wissen die Museumsmitarbeiter noch nicht, wie sie nun mit den Stücken verfahren sollen.

Die Varieté-Tänzerin Ossi Engel erstellte Anfang der 1920er Jahre dieses Sammelbuch. Darin hinterließen ihr allerhand Bühnengrößen Autogramme, Sprüche und Karten. Auch ihre eigene Karte klebte sie hinein. Quelle: Vivien Tharun

Die letzten Neuzugänge, die an diesem Abend vorgestellt werden, sind Bilder. Da ist zunächst ein kleines Aquarell des Malers Peter Ramm-Stössinger, der mit seinem Bruder Jürgen nach dem Zweiten Weltkrieg von der Familie Stössinger aus Spandau adoptiert wurde. Alle leiblichen Familienangehörigen der zwei Brüder sind im Konzentrationslager Auschwitz ermordet worden.

Auf einem Umweg ins Museum

Ramm-Stössinger hatte sein Bild „Küstensignale“ dem städtischen Mitarbeiter Christopher Klaese geschenkt. Da Mitarbeiter der Stadt aber keine Geschenke annehmen dürfen, vermachte Klaese das Bild kurzerhand dem Falkenseer Museum.

Museumsmitarbeiterin Heide Reuter stellt dann die Bilder vor, die die Erbengemeinschaft Zylla dem Museum überlassen hat. Es sind Werke von Ernst Semmler. Zwei Stillleben und eine Landschaft. Dazu kommen noch aus dem Nachlass des Spandauer Sammlers Ulrich Zimmer Werke des Malerpaars Hans Zank und Willi Gericke.

Ausstellung geplant

Ulrich Zimmer vermachte im Vorjahr dem Museum insgesamt 36 Gemälde und Zeichnungen von Zank und Gericke sowie 10 000 Euro. Das Geld ist zweckgebunden und soll für den Aufbau eines Zank-Gericke-Archivs genutzt werden. Ab 5. Juli werden die 36 Arbeiten in einer Ausstellung gezeigt.

Von Vivien Tharun