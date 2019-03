Falkensee

Die Gartenstadt Falkenhöh wurde 1996 mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet. Architekt Helge Sypereck hatte den Stadtteil mit der markanten Rotunde für den Herlitz-Konzern entworfen. Nun hat sich der Berliner Architekt noch einmal mit der Anlage befasst und für die beiden Flachbauten einen Ergänzungsentwurf vorgelegt. Über den ist am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert worden.

Die Pläne für den Umbau in Falkenhöh wurden den Abgeordneten vorgestellt. Quelle: Marlies Schnaibel

Besitzer des Areals ist heutzutage die Kithan-Gruppe. Sie will die beiden Häuser an der Spandauer Straße aufstocken. Der architektonische Entwurf sieht dafür einen leichten und zurückgesetzten Aufbau vor, so dass der Blick auf die raumbestimmende Rotunde nicht oder kaum versperrt wird. Mit viel Glas in der Fassade soll optische Leichtigkeit erreicht werden.

Zusätzliche Verkaufsfläche

Zusätzliche Nutzungsflächen von 950 Quadratmeter pro Haus könnten entstehen. Mögliche Nutzer gibt es auch. Für einen Bau hat sich die ortsansässige Firma Defalia ins Gespräch gemacht. Der größte Anbieter für häusliche Pflege und Versorgung in Falkensee will dort eine Tagespflege für etwa 90 Plätze installieren.

Auf dem anderen Haus wären medizinische Angebote wie Ärzte oder Physiotherapeuten denkbar. Außerdem könnten Räume für Begegnungen, Café oder Sozialräume für den Nahkauf darunter entstehen.

Bebauungsplan F2 wird geändert

Um die Baupläne realisieren zu können, müsste der bestehende und gültige Bebauungsplan geändert werden. Der F2 „ Gartenstadt Falkenhöh“ besteht seit 1993, er wurde inzwischen vier Mal angepasst. Insgesamt sind etwa 1500 Wohnungen in dem Bereich entstanden. 167 in der Rotunde, bei der durch den Anbau eines Fahrstuhls weitere Wohnungen barrierefrei erreichbar werden sollen.

Nachverdichtung auf dem Dach

Die Mehrheit der Abgeordneten stand den Plänen für eine Nachverdichtung aufgeschlossen gegenüber, sowohl mit Blick auf die steigende Nachfrage nach Altenpflege als auch wegen der Optionen für die Stärkung des Nahversorgers.

Vielen wollen, dass der Einkaufsmarkt an der Spandauer Straße erhalten bleibt. Quelle: Marlies Schnaibel

Gerade zu dem Punkt hatte es zuvor im Ausschuss eine erbitterte Debatte über das Nahversorungskonzept von Falkensee gegeben. Seit Monaten wird darüber gestritten, vor allem über die Einstufung von Falkenhöh und die Stärkung der Ladenzeile und der Nahversorgers an der Rotunde. Den Wunsch zum Erhalt eines Nahversorgers hatten alle, über das Wie gingen die Meinungen eher auseinander.

Lange Debatten über Nahversorgung

Nun sieht es nach monatelanger Debatte so aus, als ob ein Antrag der Grünen, der die Position des Nahkaufs stärkt, mehrheitsfähig wird. Vor dem Hintergrund ist das Aufstocken des Flachbaus besonders interessant.

Ein Umbau des Flachbaus ließe möglicherweise eine Vergrößerung der Verkaufsfläche von jetzt 700 Quadratmeter auf 1000 Quadratmeter zu. Aber um so eine Vergrößerung realisieren zu können, müsste die textliche Festsetzung des Bebauungsplanes geändert werden.

An der Rotunde wird gebaut. Quelle: Marlies Schnaibel

Kritik an den vorgelegten Umbauplänen kamen vom AfD-Abgeordneten Ulrich Storm. Er lobte die Rotunde als ein markantes Gebäude in Falkensee, der geplante Umbau würde den Blick auf das Gebäude und die Aussicht der Mieter aus der Rotunde behindern. Er stimmte deshalb gegen den Antrag, die anderen Ausschussmitglieder waren dafür. Die endgültige Entscheidung muss aber die Stadtverordnetenversammlung treffen.

Von Marlies Schnaibel