Falkensee

Die Aktion der „Offenen Ateliers“ gibt es seit 1993, aber auf einheitliche Öffnungszeiten können sich die Teilnehmer bis heute nicht einigen. Am 4. und 5. Mai wird landesweit in mehr als 550 Ateliers und Galerien eingeladen, meist von 11 bis 18 Uhr.

Ausgangspunkt war Falkensee

Zu den kreativen Hochburgen gehört auch in diesem Jahr die Stadt Falkensee. Hier hatte die Aktion einst begonnen. 1993 fanden sich in Falkensee Künstler zusammen, um auf sich aufmerksam zu machen –und sie wollten es gemeinsam machen.

Zur Galerie In Falkensee nahm die inzwischen landesweite Aktion der offenen Ateliers 1993 ihren Anfang. Die Falkenseer sind auch in diesem Jahr wieder dabei und am 4. und 5. Mai eine kreative Macht.

Textilgestalterin Monika Bieniek zählte damals zu den Initiatoren der Aktion. Von der ursprünglichen Idee – je ein Sonntag Anfang Mai und einer am Beginn der Adventszeit – ist der Frühjahrstermin geblieben. Nun ausgedehnt auf zwei Tage Anfang Mai, stellen die Künstler sich, ihre Kunst und ihre Arbeitsbedingungen vor, laden zu Gesprächen ein, unterbreiten hier und da Angebote, sich selbst auszuprobieren, halten auch mal ein Stück Kuchen bereit und wollen auch etwas verkaufen.

Kunst im Havelland

Der Landkreis Havelland listet für das Atelierwochenende 54 Adressen auf, davon alleine 21 in Falkensee. Einige der Akteure waren in dieser Woche zusammengekommen, um die Aktion vorzustellen.

Terminliches Durcheinander

Im Museum verwiesen sie nicht nur auf ihre Angebote, sie diskutierten auch den Kuddelmuddel mit den Öffnungszeiten. Hatte doch der Landkreis andere Zeiten als das Land herausgegeben. Nun einigten sich die Teilnehmer darauf, sich an der landesweiten einheitlichen Form zu beteiligen. An beiden Tagen wird von 11 bis 18 Uhr eingeladen, einige Ausnahmen gibt es aber trotzdem. Sie sind im Internet und in der Broschüre zu der Aktion vermerkt.

Fotos in der Volkshochschule

So laden Monika Taterras Malgruppe und auch Ute Munzinger nur am 4. Mai ein, Ludvik Glazer-Naudé jedoch nur am Sonntag. Ebenfalls nur am Sonnabend ist die Volkshochschule geöffnet, hier zeigt dann die Fotogruppe „Rahmen sucht Bild“ ihre Arbeiten, außerdem wird hier die Ausstellung „Geschichte der Falkenseer Gärten“ gezeigt. Sie ist eine Leihgabe des Museums der Stadt, wo die Ausstellung im vergangenen Jahr sehr erfolgreich gelaufen war.

Nachauflage für Garten-Katalog

„Wer sie also verpasst hat, kann sie sich jetzt in der Volkshochschule anschauen“, sagt Museumsleiterin Gabriele Helbig. Die Ausstellung war sehr gut besucht, der Katalog war schnell vergriffen, so dass es sogar eine Nachauflage gab. Das Museum selbst ist am 4. und 5. Mai bei der Aktion dabei, ändert dafür seine Öffnungszeiten, um sich landesweit anzupassen. Es hat am Atelier-Sonnabend den Fotografen Lorenz Kienzle zu Gast, der in der Ausstellung zu „Fontane.200“ seine Reflexionen auf die Wanderungen des Dichters zeigt.

Mit Musik und Mit-mach-Aktion

So wie hier wird auch an anderen Orten nicht nur zum Schauen eingeladen. Asel Temiralieva-Meyer bietet einen Filz-Workshop an, bei Heide Kerwien erklingt Livemusik, zur Mitmachaktion will auch die Malgruppe von Monika Taterra animieren, Sabine Ostermann im Heizhaus hat Gäste dabei: Ulrike Plessow und Özgür Tatlici stellen ihr „Orientalisches Kochbuch“ vor.

Von Marlies Schnaibel