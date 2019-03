Falkensee

Falkensee hat wieder einen Jugendbeirat. Die Mitglieder wurden in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend benannt. Die Kandidaten gingen aus der letzten Jugendkonferenz hervor, in der sie befragt und ausgewählt wurden.

Mostafa Abbas (14), Anthony Bär (19), Theobald Goltz (19), Toni Gabriel Kissing (19), Robin Lux (18), Jonathan Manti (20), Lennart Meyer (20), Antonia Trümpler (18) und Shania Wipper (19) vertreten künftig die Belange der Falkenseer Jugend.

Bereits in den vergangenen Monaten haben die Jugendlichen, die sich im Falkenseer Jugendforum engagieren, gezeigt, was alles in Sachen Jugendarbeit möglich ist. Regelmäßige Veranstaltungen, wie Open-Mic-Nights, Kleidertauschpartys oder Diskussionsrunden, gehören zu ihrem Konzept. In abendlichen Sitzungen und Ausschüssen sind sie bereits regelmäßig zu Gast.

Freude über einen Jugendbeirat, aber auch Enttäuschung über die Besetzung im Gremium brachte Ursula Nonnemacher zum Ausdruck: „Sieben Männer und zwei Frauen – mir fehlt hier die Parität. Ich bin wirklich einigermaßen enttäuscht.“

Das Gremium, das pro Schuljahr ernannt wird, kann seine Arbeit vorerst für drei Monate aufnehmen, dann wird es neu bestimmt.

Von Laura Sander