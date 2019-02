Falkensee

Wie viele verkaufsoffene Sonntage sind für eine Kommune und vor allem die Mitarbeiter der betroffenen Verkaufsstellen nötig und zumutbar? Gesetzlich dürfen Städte und Gemeinde bis zu fünf Sonntage im Jahr zum gemütlichen Shoppen freigeben.

Dies möchte auch die Stadt Falkensee tun, doch haben die Stadtverordneten im jüngsten Hauptausschuss die sogenannte „ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen“ mehrheitlich abgelehnt. „Die Stadtverordneten haben sich zur Überraschung den Einschätzungen von Kirche und Gewerkschaften angeschlossen“, erklärt Falkensees Bürgermeister Heiko Müller ( SPD).

Abstimmung in der SVV am Mittwoch

Da der Hauptausschuss aber nicht das Entscheidungsgremium ist, gibt Müller den Beschluss am kommenden Mittwoch zur Abstimmung in die Stadtverordnetenversammlung, um ein Votum aller Abgeordneten zu erhalten. In den vergangen Jahren seien diese Sonntage immer beschlossen worden.

Fünf Termine für 2019

Dabei geht es um den 14. April, 25. August, 20. Oktober sowie 1. und 22. Dezember. „Für diese Tage müssen die Gemeinden allerdings besondere Anforderungen erfüllen, etwa Veranstaltungen, die für das gesamte Stadtgebiet von Bedeutung sind“, erklärt Erika Ritter, Lei­te­rin des Lan­des­fach­be­rei­ches Handel Berlin-Brandenburg bei der Dienstleistungsgewerkschaft verdi. Die ausgewählten Sonntage müssen räumlich und zeitlich eng mit dem gewählten Anlass verknüpft sein. „Darüber hinaus kann auch entschieden werden, welche Art von Geschäften an diesem Tag geöffnet haben darf“, erklärt Ritter.

Für Falkensee wären dies der Frühlingsmarkt der Hobbykünstler. das Stadt- und Herbstfest, sowie der erste und vierte Advent. Der Frühlingsmarkt der Hobbykünstler soll in diesem Jahr sogar erstmals an einem Sonntag stattfinden und macht so eine Ladenöffnung erst möglich.

Sonntagsöffnung im Osthavelland Die Gemeinde Wustermark hat für das 2019 bisher nur einem verkaufsoffenem Sonntag im Outlet-Center in Elstal zugestimmt. Der ist Anfang Mai geplant und an das traditionelle Eisenbahnerfest des Vereines Historia Elstal gekoppelt. Ursprünglich wurden fünf Termine beantragt. In Dallgow-Döberitz, wo sich der Havelpark befindet, wurden für dieses Jahr noch gar keine verkaufsoffenen Sonntage beschlossen. Als Voraussetzung für das Öffnen der Geschäfte an Sonn- und Feiertagen, muss eine Kommune eine sogenannte „Ordnungsbehördliche Verordnung“, gemäß dem Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetz, beschließen.

Der Markt habe sich bereits in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut und Besucher auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden angezogen, heißt in der Begründung. Ebenso von Bedeutung sei das traditionelle Stadtfest, das in diesem Jahr von der 7. Kunstmeile begleitet wird.

Sonntagsöffnung als Wirtschaftsfaktor

Ereignisse wie diese hätten einen hohen Stellenwert im kulturellen und sozialen Leben der Stadt. Durch ihre Auswirkung auf das gesamte Stadtgebiet würden diese auch rechtfertigen, dass alle Geschäfte im gesamten Stadtgebiet an diesen Tagen geöffnet haben.

Falkensee brauche verkaufsoffenen Sonntage auch aus wirtschaftlicher Sicht. „Wenn wir diese Tage nicht haben, ist das wieder ein Grund mehr aus der Stadt Falkensee rauszufahren, um einzukaufen“, so Müller. Die Verbindung mit den größeren Veranstaltungen in der Stadt, könnte helfen, diese langfristig zu etablieren. Dies brauche aber Zeit. Die Möglichkeit zur Öffnung sollte jedoch grundsätzlich gegeben werden, sagt Müller.

Gewerkschaft grundsätzlich kritisch

Die Gewerkschaft verdi sieht die Ladenöffnung an Sonntagen grundsätzlich kritisch. „Die Menschen haben bereits an sechs Tagen in der Woche die Gelegenheit alles zu kaufen, was sie brauchen. An einem Tag benötigt der Menschen aber auch mal Ruhe zum Ausgleich“, betont Erika Ritter.

Von Danilo Hafer