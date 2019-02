Falkensee

Wegen der Ferien wurde der übliche Sitzungskalender der Falkenseer Abgeordneten etwas durcheinandergewirbelt. Alle vier Ausschüsse tagen in dieser Woche. Und das an durchaus unüblichen Wochentagen.

Pläne für See-Carré

So trifft sich am Dienstag um 18 Uhr im Rathaus der Stadtentwicklungsausschuss. Mit Spannung wird dort die Vorstellung des Planungskonzeptes für das einstige Einkaufszentrum See-Carré erwartet.

Licht für die Hansastraße

Bereits am Montag trifft sich der Bauausschuss, auch hier um 18 Uhr im Rathaus. Dabei geht es um die Straßenbeleuchtung der Hansastraße, den Radweg der Sympathie und ein Brandschutzkonzept für alle Falkenseer Schulen.

Hauptausschuss am Mittwoch

Am Mittwoch kommt der Hauptausschuss zusammen (18.30 Uhr im Rathaus) und Donnerstag treffen sich die Mitglieder des Bildungsausschusses. Sie tagen im Bürgeramt, schauen sich zuvor ab 18.30 Uhr die neuen Räume der Musik- und Kunstschule in der Bahnstraße an. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Themen zur künstlerischen Gestaltung des Kreisverkehrs Spandauer Straße und ein Architekturwettbewerb für die Bibliothekserweiterung. Die Ausschüsse tagen öffentlich.

