Falkensee

Der ASB-Ortsverband Nauen/ Falkensee organisiert in diesem Jahr zum 15. Mail eine Fahrt zur Leipziger Buchmesse. Die Fahrt für mehr als 100 Teilnehmer wird im Rahmen der ASB-Schulsozialarbeit an der Immanuel-Kant-Schule Falkensee organisiert.

Angebot für Mangafans

Leipzig bietet auch in diesem Jahr wieder neben einem Kinder- und Jugendprogramm Comics in Leipzig mit Cosplay und dem Treffen vieler Mangafans, Anime-Kino und Aktionsbereich.

Abfahrt von der Kantschule

Die Falkenseer fahren am Samstag, 23. März , um 7.15 Uhr von der Falkenseer Kantschule direkt zur Buchmesse, verbringen dort den Tag, fahren abends nach Bad Lausick, wo sie in der Jugendherberge übernachten. Am nächsten Morgen geht es dann nach dem Frühstück wieder direkt zur Buchmesse und von dort um 18 Uhr nach Falkensee, wo sie gegen 20.30 Uhr ankommen werden.

Die Fahrt kostet pro Person 88 Euro, die Kosten sind für Hin- und Rückfahrt, zwei Tage Messeeintritt sowie Übernachtung und Frühstück in der Jugendherberge sind darin enthalten. Für die sonstige Verpflegung muss entsprechend Taschengeld mitgenommen werden. Nach erfolgter Anmeldung erfolgt eine Teilnahmezusage, mit der die Fahrt verbindlich gebucht ist.

Da es maximal 120 Plätze gibt, wird um eine Anmeldung beim ASB Falkensee oder bei der ASB-Schulstation gebeten. Teilnehmer, die lieber um 7 Uhr am Bahnhof Falkensee in den Bus einsteigen möchten, vermerken das auf der Anmeldung.

