Falkensee

39 Etagen, 770 Stufen und knapp 110 Höhenmeter. Das ist die Herausforderung, der sich jedes Jahr unzählige Feuerwehrteams aus ganz Deutschland und darüber hinaus beim Berliner Firefighter Stairrun, dem Treppenlauf der Feuerwehren, stellen. In diesem Jahr wird auch wieder ein Team aus acht Kameraden der Falkenseer Feuerwehr dabei sein. „Wir haben bereits zweimal teilgenommen, im vergangenen Jahr aber ausgesetzt“, erzählt Feuerwehrchef Daniel Brose, der die Teilnahme der Falkenseer organisiert.

Zur Galerie Die Falkenseer Feuerwehr nimmt in diesem Jahr wieder mit einem Team am Berliner Treppenlauf teil. Schon in den vergangenen Jahren haben sie sich der Herausforderung von 770 Treppenstufen gestellt.

Das Anstrengende am Treppenlauf sei nicht nur die reine Strecke, die die Feuerwehrleute zurücklegen müssen, sondern, dass dies in kompletter Schutzausrüstung geschieht. „Das heißt Atemschutz, Helm und Schutzanzug. Da hat man schnell 30 bis 40 Kilogramm mehr mit sich rumzuschleppen“, erklärt Brose. Der Kreislauf werde dann viel stärker beansprucht und die Körperkerntemperatur steige ebenfalls. „Es ist so, als würde man in einem Skianzug Joggen gehen, das macht ja eigentlich niemand“, so Brose.

Körperliche Fitness in der Feuerwehr unverzichtbar

Körperliche Fitness sei für Feuerwehrleute, egal ob hauptberuflich oder ehrenamtlich, unverzichtbar. Dabei habe jeder seine eigene Variante gefunden, sich körperlich in Form zu halten, um den harten Anforderungen des Feuerwehralltags gegenübertreten zu können. Beliebt sei derzeit bei vielen das sogenannte Crossfit-Training, ein Krafttraining, bei dem Übungen und Bewegungsabläufe aus verschiedenen Sportarten kombiniert werden. „Ein Teil dessen ist auch Treppensteigen“, so Brose.

Atemschutztraining einmal im Jahr

Einmal im Jahr müssen alle Atemschutzträger zudem die Atemschutzstrecke überstehen. „Neben der eigentlichen Strecke müssen die Kameraden auch eine Endlosleiter hochklettern“, erklärt Brose. Der Treppenlauf reihe sich somit optimal in das Trainingsprogramm ein.

Die Teilnehmer bereiten sich derweil intensiv auf den Wettkampftag vor. „In den vergangenen Jahren hatten wir zudem die Möglichkeit, einmal im Herlitz-Gebäude zu trainieren.“

Befreundete Wehr aus Finnland nimmt ebenfalls teil

Am großen Tag fahren die Falkenseer aber nicht alleine nach Berlin. Wie schon in den vergangenen Jahren nehmen auch Kameraden der befreundeten Feuerwehr aus Vihtijärvi in Finnland daran Teil. „Wir unterstützen sie mit unserer Technik, weil sie die ja nicht aus Finnland bis hierher transportieren können“, so Brose. Auf einen Sieg käme es den Falkenseern indes nicht an. Es ginge vielmehr darum, die Kräftezehrende Herausforderung zu schaffen und oben anzukommen. Dort wartet dann eine herrliche Aussicht auf Berlin.

Ausgefochten wird der Wettbewerb am 11. Mai im Berliner Park Inn Hotel am Alexanderplatz. Los geht es um 11 Uhr.

Von Danilo Hafer