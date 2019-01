Falkensee

Sie haben sich beim Fotografieren kennen gelernt, und ihre Kameras haben sie immer bei sich: Petra Grasse und Reinhard Gorn aus Falkensee. Nun zeigen sie ihre Aufnahmen in der Ausstellung „Mit dem Dritten (Auge) sieht man mehr“ im Lesecafé der Stadtbibliothek Spandau. Gemeint ist die Linse der Kamera, mit ihr halten sie kuriose und absurde Situationen fest, die ihnen begegnen. „Ich suche nicht – ich finde“, sagt Reinhard Gorn.

Schwarzweiß und Farbenrausch

Bei soviel Gemeinsamkeiten der Eheleute könnte man meinen, dass ihre Fotos zum Verwechseln ähnlich erscheinen. Doch das stimmt nicht. Reinhard Gorn bevorzugt das klassische Schwarzweiß. Petra Grasse dagegen malt mit der Spiegelreflex farbige Bilder, ihre zuweilen völlig ungegenständlichen Fotografien schwelgen im Farbenrausch.

Vergnügen mit Makro-Objektiv

Von Plastiklöffeln bleiben nur Regenbogenstreifen übrig und erfreuen als reines optisches Vergnügen, aufgenommen mit einem Makro-Objektiv. Ein roter Schirm vor knallblauem Himmel zeigt das gute Auge der Fotografin. Und sie hat einen Blick für ulkige Bilder, etwa wenn eine überdimensionale Spiderman-Hand, gemalt auf einem Garagentor, nach einem zufällig vorbei radelnden Kleinkind zu greifen scheint.

Für die Diashow auf zwei Bildschirmen sollte man sich unbedingt Zeit nehmen in der Ausstellung. Denn für die vielen Fotos reicht der Platz nicht aus in der Bibliothek. Thematisch legt sich die 62-Jährige nicht fest. Seit 1994 besitzt sie eine Spiegelreflexkamera und entwickelt ihre Aufnahmetechnik ständig weiter. So landete sie in einem der Foto-Kurse von Reinhard Gorn an der Volkhochschule in Charlottenburg.

Blick auf die Bilder. Quelle: Judith Meisner

2008 zogen die beiden Berliner nach Falkensee. „Der Weg zur Arbeit sollte nicht zu weit sein“, sagt die Angestellte im meteorologischen Institut der Freien Universität. Reinhard Gorn steckt voller Geschichten über seine Bilder. Zuweilen wirken sie melancholisch; zum Beispiel, wenn ein alter Mann versonnen auf eine Gruppe junger Mädchen schaut. Oder ein Geiger steht an der Prager Karlsbrücke, der schon bessere Zeiten gesehen hat.

Fotostudio in Charlottenburg

Reinhard Gorn betrieb lange ein Fotostudio in Berlin-Charlottenburg. „Ich habe bestimmt 100 000 Filme belichtet und sieben Jahre meines Lebens in der Dunkelkammer verbracht. Das ist langweilig. Spannender sind die Arbeiten mit Vergrößerungen“, erzählt der 68-Jährige.

Studiotechnik studiert

Eine regelrechte Fotografen-Ausbildung hat er nie absolviert. Nach ein paar Semestern Studiotechnik an der Technischen Universität beschäftigte er sich nebenberuflich mit Fotografie. 1982 eröffnete er sein Atelier.

Aus der Zeit stammt ein verträumtes Foto: „Nach einer Nachtsession im Atelier kam ich frühmorgens nach Hause, das Bett zerwühlt, ein Damenschuh neben einem Telefon, ein super Motiv. Nur eine Ecke war dunkel, ich knipste den Fernseher an. Und genau in dem Moment tauchte Audrey Hepburn auf in ‚Geschichte einer Nonne‘ und schaute im frommen Habit missbilligend auf das Bett.“

Aufgeladen mit Symbolik

Reinhard Gorns Bilder sind aufgeladen mit Symbolik. Weil seine Kamera immer griffbereit um den Hals baumelt, ist ein Finger innerhalb von Sekunden am Auslöser. Auf diese Weise hat er schon viele sogenannte Happy Moments erlebt. Das ist der Bruchteil eines Augenblicks, in dem eine alltägliche Situation zum guten Foto gerinnt.

In der Ausstellung. Quelle: Judith Meisner

Eine Straßenszene: Der Haltung und Miene nach ist ein Mann am Ende. Neben ihm eine Leiter, ein Seil mit Schlinge, und dahinter taucht das Schild „Chance“ auf. „Wenn man so etwas in einem Film zeigen würde, wäre es viel zu viel. Aber so ist das Leben tatsächlich. Ich mag solche symbolträchtigen Bilder“, sagt Reinhard Gorn.

Emotionen gezeigt

Hoffnung, Einsamkeit oder Verzweiflung - diese Emotionen möchte er mit seinen Aufnahmen zeigen. Von schönen, ästhetischen Bildern hält er gar nichts. „Meine Fotos müssen stark sein, dann sind sie gut.“

Fotografische Humoresken

Er besitzt etwa 40 Kameras, und seit 2005 arbeitet er ausschließlich digital. Eine Kamera hat er immer dabei. „Die lege ich nur unter der Dusche ab!“ Auch Humoresken spürt Reinhard Gorn auf. Ein Schild in einem Strandcafé verkündet geheimnisvoll: „Hier werden Sie ohne Bestellung bedient!“

Die anderen Urlaubsfotos

Im Urlaub fotografiert das Ehepaar anders als die meisten Touristen. „Wir schaffen Bilder wie für ein Tagebuch, damit wir wissen, was wir erlebt haben. Aber dokumentarische Aufnahmen machen wir nicht“, erzählt Petra Grasse. Statt des Eiffelturms in Paris fotografiere er lieber das wunderbar traurige Gesicht des Fahrstuhlführers, sagt Reinhard Gorn.

Wer sich in ein Foto verguckt hat, kann einen Abzug erwerben, Email genügt: info@Gorn photodesign.de. Die Schau läuft bis 26. Februar in der Stadtbibliothek Spandau, Carl-Schurz-Straße 13, geöffnet: montags bis freitags 10 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr.

Von Judith Meisner