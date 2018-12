Falkensee

Gleich zweimal wurde am Heiligabend nach 14 Uhr in der Falkenseer Pestalozzi-Straße eingebrochen. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause und entdeckten die Taten nach ihrer Rückkehr gegen 20 Uhr beziehungsweise 23 Uhr.

Räume durchsucht

In einem Fall drangen die unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus ein, nachdem sie zuvor das Kellerfenster eingeschlagen hatten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume. Dem ersten Anschein nach entwendeten sie Schmuck und Briefumschläge mit Bargeld (Geschenke). Danach flüchteten sie durch ein Fenster im Erdgeschoss.

Laptop entwendet

Außerdem gelangten Einbrecher in ein weiteres Haus, indem sie ein an der Giebelseite des Hauses befindliches Fenster aufgehebelt hatten. Durch dieses stiegen sie in das Gebäude ein, durchsuchten im Inneren diverse Zimmer und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Laptop und eine Digitalkamera. Anschließend verließen sie das Haus durch eine Terrassentür an der Rückseite.

Die Kriminaltechniker sicherten in beiden Fällen Spuren und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZ Havelland