Die Aufregung steigt bei Cäcilia Kirchner von Tag zu Tag. Am kommenden Sonnabend reist die zwölfjährige Falkenseerin nach Gera, wo sie Teil der Jury für den Medienpreis „Goldener Spatz“ des Deutschen Kinder Medien Festivals sein wird. Und das als einzige Schülerin aus dem Land Brandenburg. „Ich bin sehr gespannt, wie es wird, vor allem, weil ich das erste Mal irgendwohin fahre, wo ich wirklich niemanden kenne“, erzählt die Schülerin.

Berufswunsch Schauspielerin

Gemeinsam mit 25 anderen Kindern im Alter von neun bis 13 Jahren wird sich Cäcilia Kirchner eine Woche lang verschiedene Kino- und Fernsehfilme anschauen und diese bewerten. Die Schüler kommen aus Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. „Erstmal bewertet jeder für sich und dann werden wir uns in der Jury natürlich untereinander austauschen“, so Cäcilia Kirchner. Eine besondere Vorbereitung hat sich die Zwölfjährige dafür aber nicht auf den Plan geschrieben. Denn die Schülerin der Erich-Kästner-Grundschule ist Filmfan durch und durch und besucht selbst eine Theaterschule in Berlin-Charlottenburg. „Mein großer Traum ist es, Schauspielerin zu werden“, erzählt sie. Dafür trainiert sie einmal in der Woche in der Theaterschule, gemeinsam mit insgesamt rund 14 weiteren Kindern. Am einfachsten sei es dabei, mit einem Partner zu spielen. „So kann man direkt aufeinander eingehen, alleine zu spielen, ist deutlich schwieriger“, sagt sie.

Emma Watson als großes Vorbild

Mit dem Besuch der Theaterschule möchte die Schülerin ihre schauspielerischen Fähigkeiten verbessern, um so vielleicht auch mal eine richtige Rolle ergattern zu können. Denn seit zwei Jahren ist Cäcilia Kirchner in einer Potsdamer Schauspielagentur vertreten, mit einer Rolle hat es bisher aber leider noch nicht geklappt. „Ich war schon bei vielen Castings weit vorn, am Ende hat es aber nicht gereicht“, erzählt sie. Ihren Traum gibt sie trotzdem nicht auf. Eine Rolle wie die, die Emma Watson in den Harry-Potter-Filmen gespielt hat, das „wär schon richtig cool“, sagt sie. Die britische Schauspielerin ist das Vorbild der Falkenseerin. Und wenn es damit nicht klappt, werde sie halt Anwältin, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Das sei zumindest der Wunsch ihres Vaters.

Durch ihren Bruder entdeckte sie die Schauspielerei

Den Traum, Schauspielerin zu werden, hat Cäcilia Richter schon seit vielen Jahren. Schuld daran ist einer ihrer fünf Brüder. „Mein Bruder hat vor einigen Jahren in einem Werbespot mitgespielt, dadurch habe ich die Schauspielerei für mich entdeckt“, erzählt sie. In andere Rollen zu schlüpfen und dennoch sich selbst treu zu bleiben, sei für sie die größte Herausforderung und gleichzeitig das Schöne an der Schauspielerei.

Jetzt konzentriert sie sich aber erst einmal auf ihre Rolle als Jurymitglied in Gera. Für ihre Bewerbung musste die Zwölfjährige bereits eine Filmkritik schreiben und so ihr Filmwissen unter Beweis stellen. Dabei unterscheiden sich Kinderfilme stark von Filmen für Erwachsene, sagt sie. „Kriminalfälle etwa sind für Kinder ganz anders gestaltet, was die Intensität betrifft, aber auch die Handlung ist extra zugeschnitten“, erklärt Cäcilia Kirchner.

Medien Festival existiert seit 1979

Das Deutsche Kinder Medien Festival wurde ursprünglich 1979 in Gera als nationales Filmfest für Kinderfilme der DDR gegründet. In diesem Jahr findet es bereits zum 26. Mal statt. Das Herzstück des Festivals ist die Kinderjury, die in diesem Jahr aus 31 Kindern besteht. Davon beschäftigen sich 26 mit dem Film- und Fernsehangebot für Kinder und fünf mit Websites und Apps für Kinder.

