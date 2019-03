Falkensee

Die Hamburger Morgenpost zeigte einst ein „Gruppenbild mit Dame“. Darauf zu sehen sind Politiker im Hamburger Rathaus. Unter ihnen ist nur eine Frau. Das war Ines Jesse ( SPD). Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Falkensee, Manuela Dörnenburg, lässt dieses Bild am Sonntag unter den Gästen im Bürgerhaus Finkenkrug herumgeben. Das Foto zeige deutlich, wie männlich die Politik sei.

Auftakt für Frauenwoche

Im Bürgerhaus fand Sonntag die erste Veranstaltung in Falkensee zur Frauenwoche 2019 statt. Unter dem Motto „Wofür streitest, wofür stehst Du?“ sprechen die drei Landtagswahlkandidatinnen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen darüber, wie sie in die Politik gefunden haben und wie Frauen stärker in die Politik kommen könnten.

Erfahrungen in Potsdam

Auf Listenplatz 1 der CDU für die Landtagswahl im Herbst steht Barbara Richstein. Juristin Richstein ist Landtagsabgeordnete und die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Falkensee.

Die Rechtswissenschaftlerin Ines Jesse ist Staatssekretärin für das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg und Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten.

Für die Grünen tritt die approbierte Ärztin Ursula Nonnemacher an. Nonnemacher ist bereits Mitglied des Landtags und Fraktionsvorsitzende ihrer Partei in der Stadtverordnetenversammlung.

Gleichberechtigung in der Politik?

Bei der Veranstaltung im Bürgerhaus geht es nicht um Wahlkampfinhalte, sondern um die Erfahrungen, die die Landtagskandidatinnen in puncto Gleichberechtigung in der Politik gemacht haben. Ihre Meinungen und Aussagen gehen oft in eine ähnliche Richtung. Richstein und Jesse wurden beide von Männern angesprochen, ob sie nicht aktiv als Kandidatinnen antreten möchten.

Impuls kam in Falkensee

Bei Nonnemacher sei der Impuls Mitte der 1990er durch den Umzug nach Falkensee gekommen. „Der Bürgermeister schien meinem Mann und mir nicht so fortschrittlich wie gedacht“, sagt sie lachend. Sie habe sich dann für die Partei entschieden, die eine Umweltbewegung hatte.

Derzeit sind 41,7 Prozent der Stadtverordneten in Falkensee weiblich. Damit liegt die Quote schon recht hoch. Zum Vergleich: In anderen politischen Gremien des Landes liegt der Durchschnitt bei rund 23 Prozent, wie Gleichstellungsbeauftragte Dörnenburg mitteilte.

Paritätsgesetz in Brandenburg

Das am 31. Januar verabschiedete Paritätsgesetz soll diese ungleiche Verteilung auf Landesebene ausgleichen. Ab der Landtagswahl 2024 muss dann jede Partei eine Kandidatenliste vorlegen, auf der Frauen und Männer im Wechsel platziert sind.

Auf die Frage, wie Frauen in die Politik gebracht werden könnten, sagte Barbara Richstein: „Man kann so viele Gesetze zur Gleichberechtigung erlassen, wie man will, – die nötige Veränderung muss aus der Gesellschaft kommen.“ Daher sei es wichtig, in Familie, Schule und Kindergarten ein gleichberechtigtes Menschenbild zu vermitteln.

Vorhandene Gesetze nutzen

Ines Jesse sagte, die vorhandenen Gesetze sollten konsequenter durchgesetzt werden. Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen innerhalb ihrer Partei seien schon recht gut, würden aber stetig weiter verbessert. Wichtig sei, als „engagierte Frau ein Vorbild zu sein“. Dabei spiele es keine Rolle, ob dieses Vorbild dann Mädchen oder Jungen anspreche.

Direkte Ansprache

Für Ursula Nonnemacher spiele es eine große Rolle, dass Frauen direkt darauf angesprochen werden, sich zu engagieren. Sonst würden sich zuerst Männer für eine Aufgabe melden und die Frauen sich zurücknehmen.

Alle drei Frauen sind sich einig, dass weiterführende Schulen zu Kommunalwahlen politische Diskussionsrunden ermöglichen sollten, bei denen Kandidaten den Schülern auf Fragen antworten. Vorgemacht hätte das schon das Vicco-von-Bülow-Gymnasium, gefolgt von der Immanuel-Kant-Gesamtschule. An Oberschulen, wo weniger Wissen über Politik vorhanden sei als an den Gymnasien, geben es leider weniger Interesse an entsprechenden Frage-Antwort-Runden, sagt Nonnemacher.

Von Vivien Tharun