Falkensee

Mit 180 Meter gehört die Weingartnerallee zu den ganz kurzen Straßen in Falkensee. Die Kürze der Straße sagt jedoch nichts über die Länge der Debatte, die man um diesen Abschnitt führen könnte. Die Anwohner möchten nämlich, dass die Abgeordneten ihren Beschluss zum Ausbau der Straße aufheben und verändern.

Einseitiger Gehweg

Die Stadtverordnetenversammlung hatte im Juli 2018 beschlossen die Sandpiste in diesem Jahr zu befestigen – und neben der Fahrbahn auch einen einseitigen Gehweg zu bauen.

Darüber zeigt sich die Mehrheit der Anwohner überrascht und erbost. Als Anliegervertreterin hat Juliane Siafarikas deshalb schon mal den Falkenseer Bauausschuss am Montagabend mit dem Ansinnen vertraut gemacht.

Anlieger fühlen sich getäuscht

„Wir fühlen uns getäuscht“, sagte sie, im „treuen Glauben“ hätten sie auf das vertraut, was ihnen in der Bürgerversammlung vorgestellt worden war. In der Empfehlung der Planer war nicht von einem Gehweg die Rede, nun soll er aber doch gebaut werden.

Die Anlieger der Weingartnerallee verweisen jedoch auf ebenfalls gefasste Beschlüsse zur Lortzingallee und zur Griegallee. „Andere Straßen im Quartier werden ohne Gehweg gebaut, warum soll unser kurzer Abschnitt anders bewertet werden“, ärgert sich Juliane Siafarikas. Zumal ihre Straße an zwei gehweglose Straßen stößt.

Protest aus der Lortzingallee

Werden die Bürger, die sich lauthals wehren, anders behandelt? fragt sie mit Hinblick auf die Anlieger aus der Lortzingallee.

Die hatten in einer Stadtverordnetenversammlung gegen den geplanten Gehweg protestiert und den Abgeordneten einen Kompromiss abgerungen: Ein Gehweg wird geplant, aber vorerst nicht gebaut.

Ähnliches erreichten die Anlieger der Griegallee, auch sie haben sich um einen solchen Kompromiss bemüht. Der Bauausschuss hat dem am Montag zugestimmt. Nun wollen auch die Leute aus der Weingartnerallee eine solche Behandlung. Gerd Gunkel (Grüne) sprach sich dafür aus, dem Ansinnen nachzukommen.

Konzept für Quartier gefragt

Allerdings „nur, wenn wir gleichzeitig über ein Gehwegkonzept für das Quartier beschließen“.

Ein solches Konzept für das Areal nördlich des Falkenhagener Sees regte auch Barbara Richstein ( CDU) an. Martina Dahms vom Teilhabebeirat verwies mit Blick auf die gehweglose Brahmsallee darauf, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, und sprach sich für den Bau von Gehwegen aus.

„Wir hoffen weiter auf eine Gleichbehandlung“, sagte Juliane Siafarikas nach der Beratung im Bauausschuss. Das heißt für sie: alle mit oder alle ohne Gehweg in dem Quartier.

Von Marlies Schnaibel