Falkensee/Berlin

Die Technik des Linolschnitts feiert die Linie, ein grafisches Element. Die Falkenseer Künstlerin Sabine Ostermann arbeitet ihre Linolschnitte zu Reliefs aus. Die sind derzeit in der renommierten Galerie Tammen und Partner in Berlin zu sehen.

Präsentiert werden die monumentalen Bilder zusammen mit Stahlskulpturen von Sonja Edle von Hoeßle und Paraffinzeichnungen von Heike Jeschonnek. In den weiten Räumen der Galerie in Kreuzberg entfalten sich die Werke der drei Künstlerinnen und stellen eine spannende Beziehung zueinander her.

Großflächige Ansichten

Sabine Ostermann interessierte sich seit einigen Jahren für das Thema Faden und Gewebe. Nun verlegt sie sich auf großflächige Ansichten von Berliner Architekturikonen wie die Schwangere Auster oder die Schlosskuppel. Dabei nutzt sie wieder ihre bekannte Technik, die sich durch Detailreichtum auszeichnet.

Mit großer Körperkraft und zugleich ungeheuer präzise schneidet die Künstlerin Fenster, Türen und die gesamte Bauornamentik präzise in das zähe Material, das als Fußbodenbelag bekannt ist.

Bewundernswert ist die fein ziselierte Vorhangfassade des Café Moskau an der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte. Über dem weißen Pavillon hat die Künstlerin einen dramatischen dunkelblauen Himmel gemalt.

Arbeit der Falkenseerin Sabine Ostermann Quelle: Judith Meisner

Farbenfroher geht es auf dem Bild „ Warschauer Straße“ zu. Große Schriftzüge in knalligen Farben bestimmen die Hälfte des Bildes.

Farbe am U-Bahn-Bahnhof

Darüber ist ein U-Bahn-Eingang in Jugendstil zu sehen. In Schwarzweiß, wie eine alte Fotografie, bildet er den Kontrast zu dem bunten Streifen. Damit hat Sabine Ostermann die Atmosphäre der Warschauer Straße eingefangen, geprägt aus alt und neu, hip und verstaubter Eleganz des frühen 20. Jahrhunderts.

Sie kann auch ganz traditionell arbeiten, verbunden mit ihrem sehr persönlichen Stil, so dass das Werk dann doch wieder sehr modern wirkt. Unter dem Titel „Hotel Esplanade“ hat die Künstlerin ein pompöses Türornament gestaltet, das sich im Hotel Esplanade am Potsdamer Platz befand.

Sieben Ausstellungen geplant

In der Ruine des Luxushotels wurden zwei elegante Säle geborgen und ins Sony Center integriert. Dazu gehörte auch die Dekoration mit geschnitzten Engelchen und Rokoko-Muscheln, heute im Café Josty zu sehen. Sabine Ostermann plant in diesem Jahr immerhin sieben Ausstellungen in ganz Deutschland, darunter im baden-württembergischen Hechingen, unweit ihrer Geburtsstadt Backnang.

Der Galerist Werner Tammen interessiert sich für Struktur in der Malerei, was in der aktuellen Ausstellung zu sehen ist. Neben den Reliefs in Linoleum zeigt Heike Jeschonnek Ritzungen auf Wachs. Was als archaisches Medium für Notizen auf Wachstafeln begann, hat die geborene Gummersbacherin zur Kunst erhoben. Wie Sabine Ostermann arbeitet sie mit dem Messer.

Motive aus dem Havelland

Sie kerbt Bilder in Paraffinwachs und bemalt sie in delikaten Farben. Diese erinnern in ihrer Unschärfe zuweilen an Traumbilder. Viele Motive stammen aus dem Havelland, die Künstlerin lebt und arbeitet in Berlin und Neuruppin.

Die Ausstellung in der Hedemannstraße 14, in Berlin-Kreuzberg, ist geöffnet von Di bis Sa 12 bis 18 Uhr. Laufzeit bis 20.April.

Von Judith Meisner