Falkensee

Der jüngst von den Stadtverordneten beschlossene Falkenseer Haushalt 2019 ist jetzt rechtskräftig.

Größere Vorhaben in diesem Jahr sind die weitere Planung des Hallenbades, der Neubau des Hortes Holbeinstraße, die Fertigstellung des Sportplatzes am Lise-Meitner-Gymnasium, die Planung der Sanierung und des Anbaus der Bibliothek und des Rathaushauptgebäudes sowie der Erweiterungsneubau auf dem Rathausgelände.

Zudem fließen 9,39 Millionen Euro in den Anliegerstraßenbau. Für die Fertigstellung 2018/2019 sind 9,09 Millionen Euro veranschlagt, die Planung für 2020/2021 soll weitere 300 000 Euro kosten. 4,35 Millionen Euro werden in den Straßen-, Geh- und Radwegebau sowie in die Straßenbeleuchtung investiert.

Die geplanten Erträge, die in die Stadtkasse fließen, von 88 750 500 Euro und die geplanten Aufwendungen der Stadt von 88 747 000 Euro halten sich fast die Waage. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sollen jeweils 658 500 Euro betragen.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen in Höhe von 92 840 300 Euro sowie Auszahlungen in Höhe von 118 557 200 Euro veranschlagt. Rund 36,3 Millionen Euro entfallen davon auf Investitionen. Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben in diesem Jahr unverändert.

Von MAZ