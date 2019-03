Wustermark/Falkensee

Nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY...ungelöst“ mit einem Beitrag zu einem Überfall in Wustermark hat es am Donnerstag neue Hinweise zu dem Fall gegeben.

Am Mittwochabend hatte die Fernsehsendung über einen bisher ungeklärten Vorfall berichtet, der sich am 2. Januar 2018 ereignet hatte. Die Fernsehleute berichten vom Wustermarker Reiterhofbesitzer Anton Reschke (Name geändert), der an diesem Tag gegen 18.15 Uhr überfallen und ausgeraubt worden war.

Überfall unter einer Brücke

Auf dem Weg von Wustermark nach Elstal war er an der Autobahnunterführung bei Dyrotz auf einen Mann aufmerksam geworden, der neben einem roten Auto stand, winkte und um Hilfe rief. Während andere Autos vorbeifuhren, hielt der Wustermarker an und wollte helfen. Er bekam aber schnell Faustschläge ins Gesicht und in die Rippen.

Brieftasche mit viel Bargeld gestohlen

Der Angreifer drängte ihn zurück ins Auto und entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Brieftasche. In der soll sich an dem Tag viel Bargeld befunden haben, weil mehrere Pferdebesitzer ihre Stallmiete in bar bezahlt hatte. Von mehr als 1000 Euro war die Rede.

Suche nach dem Täter mit Phantombild

Die eingeleiteten Suchmaßnahmen nach dem Täter blieben erfolglos. Ende März vergangenen Jahres ordnete das Amtsgericht Nauen eine Öffentlichkeitsfahndung mit Hilfe eines Phantombildes an.

Der Täter soll zwischen 27 und 30 Jahre alt sein, etwa 1,90 Mieter groß sein und von kräftiger, muskulöser Statur sein. Er war dunkel gekleidet und sprach Deutsch mit slawischem oder osteuropäischem Akzent.

Neue Hinweise nach Fernsehsendung

„Damals kamen aber keine Hinweise, die in Richtung Aufklärung gingen“, erklärte Polizeisprecher Heiko Schmidt. Nun ist mit Hilfe der Fernsehsendung die Suche ausgedehnt worden und erfährt bundesdeutsche Aufmerksamkeit.

„Die ersten zwei Hinweise sind am Donnerstagvormittag in Falkensee eingegangen“, erklärte Heiko Schmidt auf MAZ-Nachfrage. „Die Hinweise werden jetzt von der Kriminalpolizei bearbeitet.“

Jahrzehntelange Hinweissuche im ZDF

Die Sendung „ Aktenzeichen XY... ungeklärt“ gibt es seit 1967, sie ist eine der ältesten Sendungsformate im ZDF. Ziel der Sendung ist die Aufklärung von realen Verbrechen, die für das Fernsehen szenisch nachgestellt werden. Erster Moderator der Sendung war Eduard Zimmermann, der diese Aufgabe 30 Jahre versah.

Nach Angaben der Redaktion werden etwa 40 Prozent der ausgestrahlten Fälle aufgeklärt. Im Wustermarker Fall erhofft man sich nun verstärkt Hinweise aus dem Berliner Raum.

Von Marlies Schnaibel