Falkensee

Norbert ist ein Jahr alt und seit einem halben Jahr bei Familie Köllner. So langsam hat er sich an sein neues Zuhause gewöhnt und fängt an, auf seinen Namen zu hören, wenn er gerufen wird. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, bis auf die Tatsache, dass Norbert ein Palmendieb ist. Er ist ein Krebstier und gehört somit zu der Familie der Landeinsiedlerkrebse.

Große Krebse

„Palmendiebe können wirklich auf ihren Namen hören, wenn sie gerufen werden”, sagte Ricardo Köllner. Die Tiere können eine Beinspannweite von 1,20 Meter und 4,5 Kilogramm Gewicht erreichen und sind die größten, an Land lebenden Krebstiere der Erde. Eine Kokosnuss zu öffnen, ist für sie kein Problem. Norbert wird mit Obst, Gemüse und Tiefkühlfisch gefüttert.

Staunen in der Stadthalle

Der Palmendieb war nur eines der vielen Tiere, die am Sonntag in Falkensee bei der Insektopia zu bestaunen waren. „Ah“, „Oh“ und „Wow“ waren die bevorzugten Ausrufe in der Stadthalle Falkensee. Kinder aller Altersstufen, aber auch viele Erwachsene waren fasziniert bei der Sache, denn man durfte Tiere hautnah erleben und begutachten.

100 Terrarien aufgebaut

Insekten, Spinnen, Krebse, Tausendfüssler und Schnecken waren die Hauptakteure an diesem ereignisreichen Tag. In 100 Terrarien wurden die Tiere zur Schau gestellt, an einigen drückten die kleinen Besucher sich die Nase platt, um auch ja alles genau sehen zu können.

Stündlich fand eine Präsentation statt. Wer nun keine Arachnophobie oder Entomophobie, das ist die Angst vor Spinnen oder Insekten, hatte und mutig genug war, konnte sogar ein Exemplar auf die Hand nehmen.

Nichts für Menschen mit Arachnophobie Quelle: Enrico Berg

Nur zwei Ausnahmen wurden gemacht. „Spinnen setzen wir den Besuchern nie auf die Hand“, erklärte der Veranstalter Ricardo Köllner, denn das Abdomen der Spinnen sei sehr empfindlich. Ein Sturz aus einem halben Meter Höhe könne bereits dazu führen, dass der Hinterleib beim Aufprall platze und das Tier würde verenden. Die zweite Einschränkung gab es beim sehr giftigen Dickschwanzskorpion aus Afrika.

Ricardo Köllner zeigt den Dickschwanzskorpion, den zweitgiftigsten Skorpion der Welt. Quelle: Enrico Berg

Ricardo Köllner erklärte kurzweilig und mit Humor die einzelnen Arten. Die Besucher hingen bei den Erklärungen förmlich an seinen Lippen. So waren sie erstaunt, als er erzählte, dass die Größe oder die Farbe eines Skorpions nichts über deren Giftigkeit aussage und dass sie Lebendgebärende seien.

Haarige Geschöpfe

Weniger brisant waren da die Vogelspinnen, deren Biss für Menschen zwar schmerzhaft, aber im Normalfall nicht gefährlich sind. Diese hatten es dem kleinen Kimo Jaeger aus Dallgow-Döberitz angetan. Fand er doch die haarigen Geschöpfe mit vier Laufbeinpaaren besonders imposant. Der Sechsjährige wollte sofort etwas zu fressen auf den Boden legen, damit die Spinne jetzt erstmal einmal etwas essen könne.

Achatschnecken können bis zu 15 Jahre alt werden. Quelle: Enrico Berg

Ebenfalls hoch im Kurs bei den Kids standen die Tausendfüssler, die Gottesanbeterinnen und die riesigen Achatschnecken. Alle wollten einmal so ein tolles Tier aus der Nähe betrachten und es sich auf die Hand setzen lassen. „Mein Favorit ist der Tausendfüssler“, erzählte die sieben Jahre alte Liliana Pryszcz aus Spandau, „das hat so gekitzelt auf der Hand. Angst hatte ich gar nicht.“

Schleim war dann doch eklig

Ihre Cousine Oliwia ist drei Jahre älter und ging ebenfalls angstfrei an die Sache heran. Sie ließ den Gliederfüssler über ihren Arm spazieren. „Ich glaube, dass der Tausendfüssler wirklich tausend Füße hat“, erklärte die kleine Laura Pryszcz, sechs Jahre alt, mit leuchtenden Augen. Die Achatschnecken fanden die drei kleinen Ladys übereinstimmend ein wenig ekelig. „Die Schnecke war groß und sah süß aus, aber der Schleim ist schon ein wenig ekelig“, gestand Liliana.

„Es ist eine tolle Veranstaltung für die ganze Familie. Wir unternehmen gerne etwas mit unseren Kindern. Wenn es Spaß macht und sie dabei noch etwas lernen, ist es ideal. Wir können die Insektopia nur jedem empfehlen“, ist das Resüme von Iwona und Adam Pryszcz aus Spandau.

Familie Pryszcz aus Spandau hatte sichtlich Spaß bei der Insektopia Quelle: Enrico Berg

„Ab Mitte Mai sind wir mit einem Zeltpalast in Berlin unterwegs“, sagte Nicole Köllner von Insektopia. Sie seien damit die Einzigen in Deutschland, die ihre Ausstellung in einem Zelt präsentierten.

Von Hannelore Berg