Falkensee

Ein 16-Jähriger wurde Freitagabend in Falkensee Opfer eines Raubüberfalls. Der Jugendliche hörte gerade mit zwei Freunden vor der Stadthalle Musik und trank Alkohol, als plötzlich eine Gruppe von zehn Jugendlichen auf die drei zukam und die Herausgabe ihrer Rucksäcke forderte. Zunächst überließen sie den unbekannten Tätern ihre Rucksäcke, die daraufhin durchwühlt wurden.

Der 16-Jährige wurde durch einen Schlag am Auge verletzt

Als der 16-Jährige von einem der Täter am Arm gepackt wurde und sich losriss, wurde er durch einen Faustschlag im Gesicht getroffen und am Auge verletzt. In dessen Folge fiel der Jugendliche gegen eine Parkbank. Der junge Mann floh und wurde noch einige Meter von den Tätern verfolgt. Den Rucksack fand er nicht wieder.

