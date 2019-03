Falkensee

Am Anfang gab es eine kleine Abstimmprobe für die Besucher. Wer würde zur Europawahl gehen? Alle halten eine grüne Stimmkarte hoch für Ja, nur ein Rot ist zu sehen. Und selbst das ist hoffnungsvoll, denn die zwölfjährige Ellen aus Dallgow ist noch zu jung zum Wählen, interessiert sich aber für das Thema Europa - schon von Hause aus.

Zur Galerie Vier Kandidaten für das Europäische Parlament stellten sich den Fragen der Falkenseern: Jesko von Samson, Sergey Lagodinsky, Malte Fiedler und Maja Wallstein.

Ihr Vater Christian Moos ist ehrenamtlicher Generalsekretär der Europäischen Union Deutschland. Er ist einer der mehr als 70 Zuhörer, die am Montagabend in der Stadthalle in Falkensee mehr zur Wahl des Europäischen Parlaments erfahren wollen. Der Havelländer Kreisverband der Europa-Union hatte zu dem Podiumsgespräch eingeladen.

Vier Parteien waren dieser Einladung gefolgt und hatten Kandidaten geschickt. Kreisvorsitzender Hans-Peter Pohl begrüßte die Gäste und erinnert an das EU-Bild, das es vor etwa 40 Jahren von dem Parlament in Brüssel gab. Damals grassierte bei den Parteien der launige Spruch: „Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa.“

Ein Blick aufs Podium machte deutlich: Die Opa-Zeiten sind vorbei. Die Kandidaten dieser Runde sind zwischen 28 und 45 Jahren alt: Maja Wallstein ( SPD), Malte Fiedler (Linke), Sergey Lagodinsky (Grüne) und Jesko von Samson ( CDU). Sie kennen sich aus in der Welt und in Europa, die Herren sind ausgesprochen redegewandt.

Wahrscheinlich hätte jeder das Potenzial zu einem stundenlangen Monolog, das aber haben die Veranstalter durch eine kleinteilige Aufteilung in Vorstellungs-, Erklärungs- und Fragerunde verhindert. Eine mitlaufende Zeitmaschine misst akribisch die Redezeit. Hier wird Europa in Drei-Minuten-Scheibchen erklärt.

Dabei fallen erst einmal die großen Übereinstimmungen auf: Alle vier wollen ein starkes Europa und mehr Rechte für das Europaparlament, alle vier wollen die Zuhörer motivieren, zur Wahl zu gehen. SPD, Grüne und Linke setzen auf ein ökologisches und soziales Europa.

Unterschiede werden auch deutlich. Sie brechen eigentlich erst am Ende der Veranstaltung richtig auf, als sich nämlich die Kandidaten dann doch mal ins Wort fallen. Linken-Kandidat Fiedler attackiert den CDU-Mann: „Die CDU ist schuld an der hohen Arbeitslosigkeit in den Mittelmeerländern. Die Politik der Schwarzen Null ist ökonomischer Blödsinn.“

Das will Jesko von Samson nicht auf sich sitzen lassen: „Die CDU ist an den Verhältnissen in Griechenland nicht schuld.“ Und: „Wir müssen erst was erwirtschaften und dann verteilen.“ Da wittert Malte Fiedler dann „Fakenews der CDU“, die Deutschen verdienen an den Krediten und sind so der Gewinner der Rettung von Griechenland.

Die Fragestunde der Falkenseer wurde von Martin Eiselt eröffnet. Er wollte wissen, wie die Kandidaten zu einem gemeinsamen Außenministerium der EU stehen.

Andere Fragen waren: Was wollen Sie gegen die Umweltverschmutzung tun? Wollen sich die Kandidaten dafür einsetzen, dass Verfolgung wegen sexueller Orientierung als Asylgrund anerkannt wird? Wie soll die Ausweitung der EU-Rechte durchgesetzt werden? Wer ist für die Abschaffung des Numerus clausus als Zulassungsbeschränkung beim Zugang zum Studium? Wie kann der Schwerlastverkehr aus Falkensee herausgehalten werden? Wer macht sich für elektrosensible Menschen angesichts der Funknetzabdeckung stark?

„Am Vormittag bei den Schülern wurden zum Teil ganz andere Fragen gestellt“, sagte Vinzenz Schaak. Der Falkenseer Student hatte die Abenddiskussion genau verfolgt.

Und er war bereits am Vormittag in der Halle, als 200 Schüler Politikern Fragen gestellt haben. Umweltthemen spielten auch da eine Rolle, aber vor allem wurde nach dem umstrittenen Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung gefragt. Das war ein Thema, das in der Abendrunde überhaupt nicht auftauchte.

Von Marlies Schnaibel