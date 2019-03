Falkensee

63 Frauen und 113 Männer bewerben sich bei der Kommunalwahl am 26. Mai in Falkensee um ein Mandat für die Stadtverordnetenversammlung Falkensee.

Es liegen Wahlvorschläge von sechs Parteien, zwei Listenvereinigungen und einer Wählergruppe vor. Der Wahlausschuss hat die Vorschläge geprüft. Es bewerben sich Kandidaten für die Parteien SPD, CDU, die Linke, Grüne/B 90, AfD und FDP.

Mit HipHop dabei

Außerdem die Freien Wähler Falkensee und die Wählerinnengruppe Jugend für I.R.G.E.N.D.W.A.S und eine Vereinigung mit dem umfangreichen Namen „Partei für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, Piratenpartei Deutschland, Die PARTEI der Sorben, Wählergruppe Tierschutz, Wählergruppe Soziales Havelland, Wählergruppe Bürgerfreundlichkeit, Wählergruppe HipHop“.

CDU mit den meisten Bewerbern

Die meisten Kandidaten stellt die CDU mit 38 Bewerbern, gefolgt von Grüne mit 35, SPD mit 31, je 17 bei Linke und FDP, 14 bei AfD.

Falkensee ist in vier Wahlkreise aufgeteilt, in dem sich 35 Wahlbezirke befinden und sieben Briefwahlbezirke. In der Stadt leben etwa 36500 Wahlberechtigte, davon sind 2500 Erstwähler.

Von MAZ