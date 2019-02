Falkensee

Jede fünfte Backware landet im Müll. Um das in Zukunft weitestgehend zu vermeiden und auch anderes Essen vor der Verschwendung zu retten, informierte jetzt die Gruppe „Krumme Fruchtretter“ im Falkenseer Haus Am Anger zum Thema „Foodsharing in Falkensee“.

Beim gemeinsamen Kochen und Ausprobieren verschiedenster Drucktechniken wurde zudem ein ganz besonderes Vorhaben vorgestellt. Die Einrichtung eines Essensverteilers im Jugendklub „Alte Post“ soll dazu beitragen, die Verschwendung zu reduzieren.

Lebensmittel, die selber nicht mehr gebraucht werden, jedoch noch essbar sind, können dort abgegeben und gespendet werden. Unterstützt wird die Gruppe vom Förderprogramm der Aktion „Gesunde Umwelt“.

Von Tanja M. Marotzke