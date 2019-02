Spandau

Musik, Bilder, Comedy – das Wochenende wird kulturell bunt, wenn der Blick nach Spandau geht. Aber um es vorwegzunehmen: Die Vorpremiere des Comedy-Programms „Der Tod“ im Kulturhaus ist bereits ausverkauft.

Dudana Mazmanishvili spielt in den Italienischen Höfen der Zitadelle. Quelle: promo

Zwei Sonaten von Franz Schubert bilden dabei den Rahmen für diese Lange Nacht des Klaviers, die um 19.30 Uhr beginnt. Der aus Hannover stammende Pianist Mario Häring wird neben Schuberts Sonate Werke Claude Debussys spielen. Einer lyrischen Sonate von Schubert stellt die georgische Pianistin Dudana Mazmanishvili Prokofjews gewaltige 6. Sonate gegenüber. Benjamin Moser, 2007 Preisträger beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau, wird Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ mit Werken Sergei Rachmaninoffs kontrastieren.

Eine Nacht für Klavierliebhaber

Alle drei Pianisten werden durch das C. Bechstein Centrum Berlin gefördert und sind bereits auf den großen Bühnen der Welt zu Hause. „Die lange Nacht des Klaviers von Klassik in Spandau bietet Klavierliebhabern die Gelegenheit, in selten erlebter Dichte, unterschiedliche Interpretationen und Spielweisen von jungen Künstlerinnen und Künstlern zu erleben“, sagt Matthias Lehmann von Klassik in Spandau.

Graceland mit Mrs. Robinson

Wer es stilistisch ganz anders mag, für den sind Thomas Wacker und Thorsten Gary vielleicht die passenden Musiker. Als Duo Graceland führen sie Lieder der legendären Simon & Garfunkel auf. Bei den Song-Klassikern wie „Sound Of Silence“, „Bridge Over Troubled Water” und „Mrs. Robinson” wollen die Männer von Graceland dem musikalischen Geist ihrer Vorbilder intensiv nachspüren.

Und das mit virtuosem Gitarrenspiel, ausdrucksvollen Stimmen und großem Feingefühl. Gesungen und gespielt wird am Freitag ab 20 Uhr im Gotischen Saal der Spandauer Zitadelle.

Barockensemble Wunderkammer

Arbeiten von Judith Steinmann sind im Krichenmuseum zu sehen. Quelle: promo

Unweit der Kirche wird bereits am Freitag um 17 Uhr eine Ausstellung mit Arbeiten von Judith Steinmann eröffnet. Sie werden im Kirchenmuseum „Spandovia Sacra“ gezeigt.

Von Marlies Schnaibel