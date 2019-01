Falkensee

Bereits am Nachmittag kam auf der A10 bei Falkensee ein polnischer Lastwagen von der Fahrbahn ab und landete abseits der Autobahn. Der 40-Tonner war Richtung Hamburg unterwegs, als er kurz vor der Raststätte Wolfslake von der Fahrbahn abkam, den Grünstreifen durchpflügte und dann neben der Autobahn zum Stehen kam.

Zur Galerie Schon am Montagnachmittag landete ein Lkw auf der A10 nahe der Raststätte Wolfslake am Graben. Doch die Bergungsarbeiten verzögerten sich massiv. Schuld waren auch Kommunikationsprobleme zwischen der Bergungsfirma und dem Eigentümer des Lkw.

Den ganzen Nachmittag und Abend hindurch sicherte eine Streife der Autobahnpolizei die Unfallstelle ab, da die aufwendige Bergung auf die Nacht terminiert wurde. Allerdings gab es Schwierigkeiten bei der Kommunikation zwischen dem Bergungsunternehmen und der Spedition.

Missverständnisse behindern Bergungsarbeiten

Als die Mitarbeiter des beauftragten Abschleppunternehmens an der Unfallstelle eintrafen, weigerte sich die Firma des Lastwagens offenbar dann doch, den Auftrag zu erteilen und für die nicht unerheblichen Kosten der Bergung gerade zu stehen.

Erst auf Vermittlung der Polizei und nach unzähligen Telefonaten, bei denen die Sprachbarriere einige Probleme bereitete, einigten sich alle Beteiligten und die Bergespezialisten konnten mit ihrer Arbeit beginnen. Gegen 23 Uhr begannen daher ein Autokran und ein spezielle Lkw-Bergungsfahrzeug damit, zunächst den Auflieger des Sattelzuges wieder auf die Fahrbahn zu ziehen.

Der Abtransport des gesamten Lkw dauerte noch bis in die frühen Morgenstunden. Unterdessen war die A10 in Richtung Süden voll gesperrt, der Verkehr wird an der Abfahrt Falkensee abgeleitet. Dennoch kam es zu vereinzelter Staubildung.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline