Falkensee

Eine Stadt verändert ihr Gesicht: Falkensee wächst – und das bringt auch Probleme mit sich. MAZ sprach mit Falkensees Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) über Anliegerstraßen, Wohnungsbau, die sportliche Seite der Stadt und über Machtverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung.

Am Montag kommender Woche werden Planungen für den Anliegerstraßenbau 2020 vorgestellt. 22 Straßen sollen gebaut werden. Dazu gibt es zahlreiche Fragen. Viele Bürger gehen davon aus, dass sie dafür nicht mehr bezahlen müssen, weil das Land die Straßenausbaubeiträge abschaffen will. Warum dann diese Veranstaltung am Montag?

Heiko Müller: Das ist für viele wirklich verwirrend: Aber zwischen Ausbau- und Erschließungsrecht wird beim Straßenbau unterschieden. Und der völlige Neubau, also die erstmalige Errichtung einer Straße, wird nach Erschließungsrecht abgerechnet. Da muss der Anlieger den Großteil bezahlen. Wir gehen davon aus, dass die Bestimmungen an dieser Stelle nicht geändert werden. Schon die Abschaffung der Ausbaubeiträge dürfte turbulent werden und die Entwicklung an der Stelle eher hemmen als fördern.

Straßenbauarbeiten in Falkensee: Die ungeliebten Sandpisten gehören immer mehr der Vergangenheit an. Quelle: Tanja M. Marotzke

Hemmen oder fördern? Wie schätzen Sie die Auswirkungen des viel diskutierten Landesentwicklungsplanes auf Falkensee ein?

Müller: Positiv. Es ist gut, dass Brandenburg und Berlin zu einem gemeinsamen Plan gekommen sind. Das ist ein erheblicher Fortschritt gegenüber den 90er-Jahren, als man in Berlin das Brandenburger Umland eher als Grüngürtel gesehen hat. Jetzt sieht der Plan die Entwicklung von Falkensee als Mittelzentrum vor. Berlin und Brandenburg - wir sind ja schließlich auch ein gemeinsamer Wirtschafts- oder Wohnungsmarkt.

Wohnen ist zum Reizthema geworden. Sogar zum Angstthema für viele Menschen. Wo steht Falkensee in der Frage?

Da gibt es keinen ganz klaren Standpunkt, da treffen verschiedene Positionen aufeinander. Ich gehöre zu denen, die sich für mehr Wohnungsbau einsetzen. Um das Problem der Wohnungsnot und der Angst der Leute abzubauen, müssen wir Wohnungen bauen. Das kann meiner Meinung nach nicht vordergründig durch Bauen von Einfamilienhäusern in der zweiten Reihe passieren, sondern muss vor allem durch Geschosswohnungsbau geschehen. Nicht jeder kann sich eine Villa oder ein Eigenheim leisten. Nicht jeder will das. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen mit ausgewogenem Standard.

Baustelle Akazienhof. Hier sind mehr als einhundert Wohnungen entstanden. Quelle: Danilo Hafer

Wo sollten solche Wohnungen entstehen?

Zum Beispiel im Falkenhorst. Es gibt alte Planungen der Berliner Wohnungsgesellschaft Degewo. Die durften jahrelang nicht bauen, jetzt ändern sich die Verhältnisse, Baurecht für die Fläche besteht. Auch die Falkenseer Wohnungsgesellschaft Gegefa plant, zu bauen. Viele private Bauherren stellen Projekte vor: An der Schwartzkopffstraße sind es gleich drei Investoren. Und ich stehe für das Projekt, zwischen Spandauer Straße und Falkenhagener See ein neues Wohngebiet zu entwickeln. Mit einem Masterplan und einem städtebaulichen Wettbewerb. Das ist ein großes und spannendes Vorhaben, aber dafür besteht derzeit keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung.

Bleibt Falkensee da noch Gartenstadt?

Müller: Ja, natürlich. Davon bin ich überzeugt. Das Wohnen und Leben in einer Stadt mit viel Grün macht ihren Charme aus.

Zur Person Heiko Müller (60) ist in Falkensee aufgewachsen. Er studierte Maschineningenieurwesens/Schiffstechnik. Seit 2007 ist er Bürgermeister von Falkensee, zuvor war er Abgeordneter im Landtag Brandenburg. 1989 trat Heiko Müller in das Neue Forum ein, wechselte von dort zur SDP und wurde schließlich Mitglied der SPD.

Bei Ihrer Rede zum Neujahrsempfang hatte man den Eindruck, Falkensee ist Sportstadt?

Beides ist möglich. Aber Grün alleine reicht nicht, es kommt auf die sozialen Verbindungen in der Stadt ein. Da spielt Sport eine enorme Rolle, hier begegnen sich die Leute, hier kommen Alt-Falkenseer und Neu-Hinzugezogene zusammen. 25 Sportvereine mit 7300 Mitgliedern sind eine Macht. 26 Millionen Euro wurden in den vergangenen zehn Jahren in Falkensee in Sportstätten investiert. Das ist gut angelegtes Geld.

Die Stadthalle Falkensee ist auch viel genutzte Sporthalle. Quelle: Tanja M. Marotzke

Der 30. Lauf der Sympathie im Jahr 30 nach dem Mauerfall. Was bedeutet er?

Das hat auch einen symbolischen Wert. Der Lauf steht für das emotionale Erlebnis des Mauerfalls, als damals die „Brücke der Sympathie“ geschlagen wurde. Der Mauerfall ist für Falkensee, eine Stadt, deren Entwicklung durch die geografische Lage an der Grenze jahrzehntelang behindert war, eine wahre Befreiung gewesen.

30 Jahre – fast so lange wird auch über ein Hallenbad in Falkensee diskutiert.

Ja, der Wunsch nach einem Hallenbad besteht bei vielen und schon lange. Wir von der Verwaltung haben das Projekt mit viel Kraft vorangebracht. Aber noch fehlt der endgültige Beschluss der Abgeordneten, das Bad wirklich zu bauen. Ich wünsche mir, dass hier mehr mit offenen Karten gespielt wird, statt die Entscheidung zu verschleppen. Jetzt wird es erneut Wahlkampfthema und ein endgültiger Beschluss wird wahrscheinlich erst nach der Kommunalwahl von einer neu zusammengesetzten Stadtverordnetenversammlung gefällt werden.

Rechnen Sie nach der Kommunalwahl im Mai mit klareren Machtverhältnissen in der SVV?

Eigentlich nicht. Wir haben in Falkensee auch Zeiten mit geradliniger, erkennbar zielorientierter Politik erlebt. Stattdessen haben wir jetzt eine Art Brummkreiselpolitik, Dinge werden immer wieder und immer länger diskutiert und Entscheidungen werden verschoben. Ich gehe davon aus, dass es schwierig bleibt. Wir werden von Thema zu Thema wechselnde Mehrheiten haben. Das macht Politik schwierig, aber nicht unmöglich.

Es gibt hauptamtliche Bürgermeister, die treten auch zur Kommunalwahl an. Etwa in Schönwalde-Glien. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Ich trete nicht an, ich könnte das Mandat ja dann gar nicht annehmen. Aber ich unterstütze natürlich meine Partei bei ihrem Wahlkampf.

Von Marlies Schnaibel