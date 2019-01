Falkensee

Es war ein Gespräch am Abend, aber es war ganz oft vom Frühstück die Rede. Nämlich davon, dass die MAZ zum Frühstück einfach dazugehört. Sonst fehlt etwas.

So sahen es viele Leser dieser Zeitung, die am Dienstagabend nach Falkensee zum MAZ-Stammtisch gekommen waren. Die Chefredakteurin der Märkischen Allgemeinen Zeitung, Hannah Suppa, hatte dazu eingeladen. Zwei Dutzend interessierte Zeitungsleser waren dem gefolgt.

Zur Galerie Engagiert, aufgeschlossen, kritisch und heiter – die MAZ-Leser ließen sich auf einen anregenden Dialog mit den Zeitungsmachern ein.

Die 35-jährige Chefredakteurin führt ein Haus, in dem 15 Lokalausgaben produziert werden. Eine davon ist „Der Havelländer“ aus Falkensee. „Für mich gehören Lokales und Digitales ganz eng zusammen, um die Zeitung zukunftsfähig zu machen“, sagte Hannah Suppa.

Zeitung in digitalen Zeiten

Ein neues, digitales Abo wird gerade entwickelt, es richtet sich wahrscheinlich eher an jüngere Leser.

Eine Ansicht, der auch die Gäste des Stammtisches in Falkensee folgten. Sie waren alle in eher gesetztem Alter. Viele von ihnen hatten aber auch beobachtet, dass ihre Kinder und Enkel keine Zeitung lesen.

Wie diese Generation zu erreichen ist, dafür hatte an diesem Abend keiner den Stein der Weisen in der Tasche. Was aber zu einer guten Regionalzeitung gehört, dazu hatten die Leser in Falkensee eine ziemlich genaue Meinung. Wenn auch nicht immer die gleiche.

Gefragt sind gute Geschichten

„Gut recherchierte, informative Geschichten“, will Uwe Botzenhardt lesen und findet sie auch in der MAZ. Ihn interessiert dabei nicht nur das Lokale, sondern auch die Weltpolitik.

Andere sehen das anders. „Das Überregionale überblättere ich meist, da sind andere Medien schneller“, sagte ein Mann. Über Trump und Brexit will nicht jeder in der MAZ lesen, aber über das Lokale vor der Haustür schon.

Lob für Historisches

Viel Lob gab es für Historisches, für die Wochenendbeilage und die Kolumne von Imre Grimm sowie für den kulturellen Serviceteil mit Veranstaltungsangeboten.

Bei den Babyseiten gingen die Einstellungen auseinander: Sie reichten von großer Begeisterung bis zur völligen Ablehnung. Auch beim Sport kamen verschiedene Vorlieben zum Vorschein: Für die einen ist es zu viel Sport, vor allem zu viel Fußball, für andere Leser nicht.

Ärger über Zweitwohnsteuer

Gerd Zinecker ärgerte sich darüber, wie ihn die lokale Politik behandelt: Er soll auf einmal einen Batzen Geld Zweitwohnsteuer für eine Datsche am Ruppiner See bezahlen. „Es ist unfassbar, dass man uns so tief in die Tasche greift“, beklagte er eine Benachteiligung der Ostdeutschen und wünschte sich eine kritische Berichterstattung zu solchen Themen.

Kritik an Fehlern

Kritisch wurden die Besucher auch gegenüber der MAZ: zu viele Rechtschreibfehler. „Die sprachliche Leistung der MAZ muss besser werden“, sagte Ex-Lehrer Winfried Gora. „Die deutsche Sprache ist ein wichtiges Element unserer Kultur.“ Das soll auch im digitalen Zeitalter so bleiben.

Und an der Stelle fügte Carola Kober aus Brieselang an: „Bitte als ostdeutsche Zeitung nicht die Formulierung ,an Weihnachten’ oder ,an Ostern’ schreiben.“ Das mit dem „an“ würde als westliche Sprachokkupation empfunden.

Von Marlies Schnaibel