Falkensee

Was bewegt die Leser in Falkensee, im Havelland, in Brandenburg? Was erwarten sie von ihrer Regionalzeitung vor Ort? Über diese und andere Fragen kann diskutiert werden, wenn für Dienstag zum MAZ-Stammtisch nach Falkensee eingeladen wird.

Gespräch im Falkenseer Kronprinz

Dienstagabend haben die Leser die Möglichkeit, mit Chefredakteurin Hannah Suppa, MAZ-Redaktionsleiter Benno Rougk und Redakteuren der Lokalredaktion „Der Havelländer“ zwanglos ins Gespräch zu kommen. Treffpunkt dafür ist das Falkenseer Hotel „Kronprinz“ in der Friedrich-Engels-Allee. Die Themen des Abends bestimmen die Leser selbst.

Seit September lädt die Chefredakteurin regelmäßig zu solchen Gesprächsrunden ein. Natürlich sagen unsere Leser auch in Leserbriefen oder auf Facebook, was sie denken. Aber der MAZ-Stammtisch soll ein direktes Gespräch ermöglichen.

Welche Wünsche haben die Leser an die Zeitung?

Er ist auch eine Anregung, darüber nachzudenken, was im digitalen Zeitalter der persönliche Kontakt zu Menschen und die Unmittelbarkeit der Begegnung wert sind. Wie viel Technik brauchen wir? Wo nützt sie uns, wo schadet sie uns? Und natürlich interessiert uns im Gespräch, was die Leser sich von ihrer Regionalzeitung wünschen. Was gefällt ihnen, was kritisieren sie.

Die bisherigen Gespräche in Luckenwalde, Kyritz und Rathenow haben dabei viele Anregungen gebracht. Auf ein ebenso lebendiges Gespräch hoffen wir auch in Falkensee. Der MAZ-Stammtisch im Hotel „Kronprinz“ beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Von Marlies Schnaibel