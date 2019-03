Was war denn da los? In Falkensee rief am Dienstag eine Frau die Polizei, nachdem sie auf äußerst kuriose Weise tätlich angegriffen wurde. Das Opfer wurde völlig grundlos von einem Fremden geschlagen. Der Unbekannte hielt mit seinem Transporter am Wegesrand, stieg aus, schlug zu – und setzte seine Fahrt danach seelenruhig fort.