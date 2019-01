Falkensee

Auch wenn Sänger Max Giesinger ursprünglich aus einem kleinen Ort im Schwarzwald stammt, drehte er sein Video zur Single „Zuhause“ unter anderem im havelländischen Falkensee.

Das Herlitz-Gebäude. Quelle: Marlies Schnaibel

Nach dem belebten Kudamm in Berlin taucht bereits in Sekunde 37 das unverkennbare Falkenseer Herlitz-Gebäude in der Straße der Einheit auf.

Ob es sich bei den weiten Feldern und Hügeln tatsächlich um die Döberitzer Heide handelt, wie eine Facebook-Nutzerin vermutet, konnte von der Sielmann-Stiftung bisher nicht bestätigt werden.

Von Laura Sander