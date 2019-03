Falkensee

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) setzt seine Reihe der Bürgerdialoge fort und lädt gemeinsam mit Falkensees Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) für Dienstag, den 9. April, Bürger des Landkreises Havelland nach Falkensee ein. Das Format „Zur Sache, Brandenburg!“ beginnt um 19 Uhr im Foyer der Stadthalle in der Scharenbergstraße 15. Einlass ist ab 18.15 Uhr, Eintritt ist frei.

Regionale und überregionale Themen

Woidke will sich im Dialog den konkreten Anliegen und Fragen der Bürger stellen. Dabei kann es um regionale Themen ebenso gehen wie um Landes- und Bundespolitik. Es ist der landesweit zwölfte Bürgerdialog. Er ist offen für jedermann, der Fragen stellen, diskutieren oder einfach nur zuhören möchte.

„Der Landkreis ist sowohl von wirtschaftlicher Stärke als auch reizvoller und unberührter Natur geprägt. Er hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Das Fontane-Jubiläum wird in diesem Jahr viele Gäste ins Havelland locken. Ich bin gespannt, welche Themen die Menschen hier vor Ort beschäftigen und freue mich auf den Austausch“, so der Ministerpräsident.

Zuvor trifft sich die Landesregierung mit der Verwaltungsspitze des Landkreises Havelland zur Reihe „Kabinett vor Ort“ in Schloss Ribbeck.

Von MAZ online