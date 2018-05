Falkensee

Für Gabriele Helbig, die Leiterin des Falkenseer Museums und der Galerie, war Samstag alles im Lot: Die Sonne schien, Havelbus hatte einen überaus versierten Busfahrer geschickt und knapp 40 interessierte Gäste warteten auf eine mobile Geschichtsunterweisung.

Seit zehn Jahren lädt Gabriele Helbig zu Stadtrundfahrten im Bus ein. Das Programm ist immer gleich. „Aber trotzdem ist keine Stadtrundfahrt wie die andere. Ständig fallen mir wieder neue Details zur Falkenseer Stadtgeschichte ein“, sagt die Museumschefin.

Für einen kleinen Obolus darf jeder bei der Stadtrundfahrt mitmachen, der sich im Vorfeld anmeldet. Die Tour dauert in der Regel anderthalb bis zwei Stunden und führt an neun Punkten vorbei, wobei die Geschichte Falkensees nahezu chronologisch erzählt wird.

Seegefeld profitiert von der Bahn

Die Geschichtsstunde beginnt am Busbahnhof. Die Fakten sprudeln nur aus Gabriele Helbig heraus: „Hier gibt es zwar nach dem Abriss der Mitropa nichts Historisches mehr zu sehen, aber Seegefeld ist der älteste Ortsteil vom späteren Falkensee. 1265 das erste Mal urkundlich erwähnt, hätte es eigentlich vor drei Jahren eine 750-Jahres-Feier verdient“, sagt sie und setzt fort: „Die Bahngleise führten erstmals 1846 an Falkensee vorbei. 1848 hielten die ersten Züge. 1850 wurde das Bahnhofsgebäude gebaut. Dank der Bahn nahm Seegefeld einen starken Aufschwung. Ganz im Gegenteil zum benachbarten Falkenhagen, das auch heute noch viel dörflicher erscheint.“

Die 40 Teilnehmer erfahren, dass die Bahnhofstraße früher Adolf-Hitler-Straße hieß, und wo heute ein Fahrradladen ist, einst das „Haus der Dame“ zu finden war. „In Falkenhagen, in der Nähe zum Anger, wohnte Wilhelmine Enke, die auch als die ’Schöne Wilhelmine’ bekannt wurde und mit Friedrich Wilhelms II. von Preußen sechs Kinder zeugte“, so Helbig.

Der Finkenkrug war einst in Nazi-Hand

Richtig spannend wird es am Stadtrand auf dem Weg nach Nauen. Hier zeugt nur noch ein Schild vom „Alten Finkenkrug“. Der Finkenkrug, 1777 errichtet, sei die größte Ausflugsgaststätte westlich von Berlin gewesen. Sonderzüge hätten die Berliner in Scharen in die Natur des Umlands gebracht. Familien seien oft im Wald und auf den Feldern spazieren gegangen und anschließend im Finkenkrug eingekehrt.

Gabriele Helbig: „Die Tochter des Besitzers verguckte sich damals in den Kreisleiter der NSDAP. So wurde der Alte Finkenkrug schnell von den Nazis vereinnahmt. Zu Kriegsende, als die Russen schon fast vor der Tür standen, forderte der Kreisleiter seine Frau auf, sich und die beiden Kinder selbst zu töten, weil es keine Hoffnung mehr gäbe. Die Mutter brachte es nicht über das Herz, starb aber mit den Kindern im Finkenkrug, als ihr Bruder das Gebäude mit einer Panzerfaust in Brand setzte.“

Nina Hagen als Schülerin der Lessingschule

In der Feuerbachstraße in Finkenkrug ist das letzte Wohnhaus der Dichterin Gertrud Kolmar zu finden – direkt neben der Lessing-Grundschule. „Dort war Nina Hagen früher Schülerin“, sagt Helbig. Es wäre doch toll, wenn Nina Hagen uns einmal besuchen würde, um Kolmars Texte vorzutragen.“

Weitere Stadtrundfahrten gibt es am 2. und 3. Samstag im Oktober.

Von Carsten Scheibe