Seit zwei Jahren malt Monika Funke Stern im Neuen Atelierhaus Panzerhalle zwischen der Waldsiedlung Groß Glienicke und der Berliner Stadtgrenze. Zuhause in Falkensee schreibt sie Drehbücher am Rechner und bearbeitet Fotografien. Hat die promovierte Philosophin eine Lieblingstechnik? „Ich bezeichne mich selbst als Medianautin, weil ich zwischen den Medien navigiere“, sagt sie.

„Das Jahr 2019 wird ein großes Jahr für die Kunst, ich bin zu zahlreichen Schauen eingeladen“, erzählt sie in ihrem Atelier. Auf diversen Staffeleien stehen großformatige, gegenständliche Bilder in verschiedenen Stadien.

Eines ist „Das Versprechen“. Es zeigt ein Paar, etwa um das Jahr 1900. „Ich nenne die Eheschließung auch die Enteignung der Frau, denn mit der Heirat ging ihr Vermögen an den Ehemann über, selbst wenn er ein Habenichts war. Er teilte ihr das Geld zu.“

Die Hochzeit ihrer Großeltern inspirierte sie zu dem Gemälde. Es ist für die Ausstellung „Initiation“ bestimmt, mit der sich die neuen Mitglieder des Berliner Künstler Vereins vorstellen. Am 25. Januar ist Eröffnung in der Villa des Vereins am Schöneberger Ufer in Berlin.

Engagement für den Feminismus

Wie ein roter Faden durchzieht Monika Funke Sterns Engagement für den Feminismus ihr Werk. Eine Doppelbelichtung zeigt sie selbst auf einem Schwarzweißfoto bei ihrer Kommunion. Ebenfalls eine Initiation.

Das Porträt hat die Künstlerin auf ein Foto ihres Vaters in Wehrmachtsuniform montiert. Stahlhelm und Myrtenkranz vermischen sich. „Ich habe mal ein Heimatfilmbuch geschrieben mit dem Titel ,Am Weißen Sonntag trugen Mädchen schwarze Lackschuhe’.“ Sie stammt aus Bergisch-Gladbach, in der Nähe von Köln, eine katholische Gegend.

Nach ihrem Studium war sie Dozentin an der Hochschule der Künste in West-Berlin, heute Universität der Künste. „Wir arbeiteten in Projekten und konnten in allen Werkstätten experimentieren. Beim Film bin ich schließlich hängen geblieben, das war genau das, was ich wollte. Das erste Drehbuch, das ich geschrieben hatte, wurde vom Sender Freies Berlin realisiert.“

Der Film vereint alle Künste, das Drehbuch wird geschrieben, das Storyboard wird gezeichnet, das Set muss entworfen werden. Alle diese verschiedenen Techniken nutzt Monika Funke Stern für ihre vielfältigen, oft sozialkritischen Arbeiten voll hintersinnigem Humor.

Bilder in verschiedenen Städten

Ihre Werke sind im Pariser Centre Pompidou, im Hamburger Bahnhof in Berlin. Requisiten des sehr frühen Animationsfilms „Am nächsten Morgen kehrte der Minister nicht an seinen Arbeitsplatz zurück“ von 1986 findet man derzeit in der Sonderausstellung „Fantastische Welten, Perfekte Illusionen – Visuelle Effekte im Film“ im Filmmuseum Düsseldorf. Sie sollen später in die dortige Dauerausstellung integriert werden. An der Hochschule Düsseldorf war sie fast 20 Jahre Professorin für Film und Video.

Im brasilianischen Porto Alegre werden 2019 drei Filme von Monika Funke Stern in der Ausstellung „Techne“ gezeigt. Darunter ist der Film „ Frankensteins Töchter“. Es geht um den Selbstoptimierungswahn, unter dem viele Menschen, häufig Frauen, leiden und sich quälenden Schönheitsoperationen unterziehen.

Ökologie als großes Thema

Ein anderes großes Thema ist die Ökologie. Hinter Glas gemalt ist das Bild „Um Mitternacht sahen wir stehendes Eis“. Der Titel ist ein Zitat des deutschen Dichters Adalbert von Chamisso auf seiner Reise zum Nordpol.

Den verzweifelten Zustand der Erde behandelt das Gemälde „Nix wie weg“. Eine Sonne in Flammen schaut böse auf zwei Radfahrer, die tüchtig in die Pedale treten, um einem klaffenden Spalt in der Erde zu entkommen.

Aktuell arbeitet Monika Funke Stern an einem Drehbuch mit dem Titel „Pionierinnen“, ein feministisches Thema. Schließlich feiern wir gerade hundert Jahre Frauenwahlrecht. Der Film ist Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts gewidmet: der Schwedin Hilma af Klint (1862-1944), deren abstrakte Werke 2013 im Berliner Hamburger Bahnhof vorgestellt wurden.

Großartige Milieustudien der Zwanziger Jahre

Jeanne Mammen (1890-1976), in deren Atelier am Kurfürstendamm großartige Milieustudien der Zwanziger Jahre entstanden. Die Dritte im Bunde ist Mary Baumeister, geboren 1934 in Frankfurt/Main, die Monika Funke Stern persönlich kennt.

Und schließlich Dominique Gonzales Förster, eine Installations- und Video-Künstlerin, geboren 1965 in Straßburg. Das Drehbuch entsteht in Monika Funke Sterns Haus in Falkensee.

Auf der Suche nach mehr Wohnraum

Kurz nach der Wende stellten Monika Funke Stern und ihr Mann Sascha Kadyrov, Theaterregisseur, fest, dass die Charlottenburger Wohnung zu klein wurde. Auf ihren Streifzügen durch das Berliner Umland landeten sie in Falkensee und entschieden sich dort für ein Grundstück. „Darauf standen drei Bäume im Kreis, das hat uns gefallen.“

Zeitgleich baute das Ehepaar ein Haus in Falkensee und auf der Krim. Den Sommer verbringt Monika Funke Stern am Schwarzen Meer.

Von Judith Meisner