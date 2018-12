Falkensee

Am Spandauer Kreisel in Falkensee ist es unübersehbar: Hier entstehen eine neue Tankstelle und eine Cosy-Waschstraße. In Falkensee wird in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Hellweg-Baumarkt und dem Dänischen Bettenlager eine Jet-Tankstelle der neuen Generation gebaut.

Das verspricht einen Bau mit einem frischen Tankstellendesign, einem Tankfeld mit sechs Zapfpunkten und einem 84 Quadratmeter großen Shop. Die Jet-Tankstellen Deutschland GmbH verfügt bundesweit über mehr als 660 Stationen.

Von MAZ