Falkensee

„Innerstädtische Verdichtung“ hört sich nicht besonders aufregend an. Kann es aber sein, wenn man auf die neuen Pläne für die alte Bäckerei an der Falkenseer Bahnhofstraße schaut. Architekt Rüdiger von Helmolt stellte sie am Dienstagabend im Falkenseer Stadtentwicklungsausschuss vor.

Rüdiger von Helmolt stellt erste Pläne vor. Quelle: Marlies Schnaibel

Wobei er gleich klarmachte, dass es sich nicht um eine fertige Planung handelte, sondern um eine Art gedankliche Skizzenmappe.

An dem Standort befand sich fast 150 Jahre eine Bäckerei, zuletzt hatte das Biobackhaus dort seinen Sitz, 2017 zog es jedoch aus Platzgründen nach Wustermark. Seitdem wird zwar der Verkaufsladen weiter geöffnet, aber die beiden Werkshallen stehen leer.

Urbaner Hinterhof

Eigentümer Hans Leib hat mit seiner Familie überlegt, was mit dem Betriebsgelände künftig anzufangen wäre. Herausgekommen ist die Vision eines urbanen Hinterhofes, der kleines kreatives Gewerk und Handel mit Wohnhäusern verbindet. Dabei sollen nicht Eigentumsanlagen entstehen, sondern Mietwohnungen gebaut werden.

Auf dem etwa 8000 Quadratmeter großen Grundstück wäre eine Zweiteilung möglich, stellte Rüdiger von Helmolt erste Pläne vor. Die alte Werkhalle hinter dem Verkaufsladen an der Bahnhofstraße könnte danach ein Ort für Kleingewerbe, Kreative, Werkstätten, Café, Co-Working-Büros und eine Kunstdruckerei werden. Erste Gespräche mit Interessenten, etwa von der Kreativplattform „Made in Falkensee“ wurden geführt. In der nächsten Woche gibt es dazu einen Vor-Ort-Termin.

Der Laden des Biobackhauses in der Bahnhofstraße. Quelle: Tanja M. Marotzke

Auf dem hinter dem alten Backhaus liegenden Areal könnte gebaut werden. Eine Tiefgarage soll verhindern, dass das Gelände mit Autos zugeparkt wird. Das Falkenseer Architektenbüro Labs/Helmolt hat zwei Grundvarianten skizziert.

Zwei Varianten vorgestellt

In der Variante 1 mit etwa 40 Wohnungen wären sieben zweigeschossige Häuser mit Satteldach denkbar. Die Variante 2 wäre „städtischer“, dafür haben die Architekten sechs dreigeschossige Gebäude mit 50 Wohnungen entworfen – das Ganze mit Flachdach, die Einzelgebäude mit Laubengängen und verbunden durch Treppenhäuser. Ein Durchgang zur Freimuthstraße Richtung Kirche ist geplant.

„Wir müssen uns für eine Grundvariante entscheiden“, sagte Rüdiger von Helmolt, „und wir brauchen einen Bebauungsplan F9, der in Kraft getreten ist, als Planungssicherheit.“ Dieser umfassende Plan wird derzeit überarbeitet, erklärte Kathrin Pollow, Leiterin des Stadtplanungsamtes. Sie verwies allerdings auch darauf, dass in dem Gebiet eine recht strikte Gestaltungssatzung gelte, die die Geschosshöhe und die Dachform vorschreibe. Das wäre in dem Fall ein gefordertes Satteldach.

Die Liebe zum Satteldach

Das gefiel den Abgeordneten sowieso besser. Sie zeigten sich in der Diskussion am Dienstag sehr angetan von dem Plan, an der Stelle Wohnungen zu errichten. Fast alle sprachen sich für die Variante mit den 40 Wohnungen aus, weil sie optisch lockerer wirkte. Lediglich Wolfgang Quante vom Seniorenbeirat stimmte für die größere Variante, weil mehr Wohnungen nötig seien und damit ein effizienteres Bauen möglich wäre. Er sprach sich auch für das Flachdach aus – gerne begrünt.

Lange Backtradition 1879 wird der Backstandort in der Bahnhofstraße von Bäckermeister Ferdinand Wucke eingerichtet. 1953 wird das Familienunternehmen verstaatlicht, die Bäckerei wird Volkseigener Betrieb. 1997 kauft Hans Leib die Bäckerei und verlegt den Stammsitz seines Biobackhauses von Berlin nach Falkensee. 2017 wird die Bäckerei in das Gewerbegebiet Wustermark verlegt, das Ladengeschäft in der Falkenseer Bahnhofstraße bleibt erhalten.

Grundstücksbesitzer und Architekten nahmen aus dem Ausschuss eine Empfehlung für ihr Vorhaben mit. Genaueres über Finanzierung und mögliche Fördermöglichkeiten muss jetzt geprüft werden, ehe konkret weitergeplant werden kann. Bis dahin muss auch klar sein, ob die bestehenden Produktionshallen zu einem neuen kreativen Marktplatz umgenutzt werden können oder ob auch sie einem Wohnbau weichen.

Von Marlies Schnaibel