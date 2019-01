Falkensee

Mehr Fahrradständer am Bahnhof Falkensee und eine vertiefende Betrachtung der Parkflächen am alten Güterbahnhof – das sind Aufgaben für 2019, die aus dem Parkraumkonzept für Falkensee gezogen werden können.

Über den Entwurf dieses Konzeptes wird am Montag im Stadtentwicklungsausschuss beraten. Die Mitglieder treffen sich um 18 Uhr im Rathaus. Außerdem soll über einen Antrag der AfD-Fraktion zu einem Parkplatz auf der Südseite des Seegefelder Bahnhofs diskutiert werden. In dem Ausschuss am Montag will der ehemalige Seecarree-Investor sein geändertes Projekt für den Bereich an der Dallgower Straße, Ecke Schwartzkopffstraße vorstellen, danach sollen hier vor allem Wohnungen gebaut werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist der Komplex „Zentrumsmanagement“, verbunden mit dem Konzept zur Gutsparkentwicklung. Daneben stehen zwei FDP-Anträge auf der Tagesordnung: dabei geht es um einen Architekturwettbewerb und einen Wasserspielplatz. Wegen der umfangreichen Tagesordnung ist bereits jetzt ein Folgetermin für den 8. Januar angesetzt. Dabei geht es das Nahversorgungskonzept. Dann wird das Bauvorhaben „Alte Bäckerei“ in der Bahnhofstraße vorgestellt.

Das Betriebsgelände des ehemaligen Biobackhauses soll umstrukturiert werden, Gewerbe und Geschosswohnungsbau sind geplant. Daneben wollen die Abgeordneten über einen Antrag der Grünen zur Sicherung der städtebaulichen Qualität in Zentrum Finkenkrug beraten.

Von MAZ