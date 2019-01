Falkensee

Mit Gebrüll stürmten rund 20 Kinder aus der Falkenseer Kita „Seegefelder Strolche“ die nagelneuen Spielgeräte entlang des Lärmschutzwalls an der Seeburger Straße. Kletter- und Hangelstrecke, Dreifachreck, Stelzenlauf, Lümmelbank und Balancierstrecken aus stabilen Robinien-Baumstämmen sowie ein Trampolin und eine Tischtennisplatte wurden am Freitag offiziell freigegeben.

Spielspaß auf 500 Metern

Auf rund 500 Metern erstreckt sich das sogenannte „ Spielband“, das aus insgesamt sieben Geräten besteht. „Für unsere Kinder ist das toll. So können sie, wenn wir spazieren gehen, immer wieder Spielpausen einlegen“, sagte Anja Brandt, Leiterin der Kita „Seegefelder Strolche“. Als Ergänzung zu dem bereits vorhandenen Spielplatz, der für die jüngeren Kinder ausgelegt ist, können die Großen hier ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Insgesamt 93 000 Euro hat die Firma Lunos Lüftungstechnik in Planung, Installation und Spielgeräte investiert. Das in Berlin-Spandau ansässige Unternehmen errichtet derzeit an der Seegefelder Straße seine neue Produktionsstätte und plant zudem den Bau von rund 300 Wohnungen auf dem Nachbargrundstück. Drei Wohnblöcke und eine Tiefgarage sollen hier entstehen, das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 55 Millionen Euro.

250.000 Euro für drei Falkenseer Projekte

„Im Zuge ihrer Bautätigkeit beteiligt sich die Firma mit 250 000 Euro an gleich drei Projekten in Falkensee. Neben dem Spielband soll in diesem Jahr noch der Bodenbelag des Bolzplatzes in der Hegelallee erneuert werden“, sagte Bürgermeister Heiko Müller ( SPD). Weitere Mittel sollen in den Skaterplatz in der Seegefelder Straße fließen.

Seit über 50 Jahren ist die Spandauer Firma Lunos Hersteller innovativer Lüftungssysteme und exportiert ihre Geräte in die ganze Welt. Voraussichtlich zieht das Spandauer Unternehmen noch im Mai dieses Jahres mit rund 65 Mitarbeiter in die modernen Falkenseer Räumlichkeiten ein, die derzeit auf dem Gelände des ehemaligen Agon-Möbelmarkts entstehen.

Wappnen für die Zukunft

„Büro, Logistik, Lager und Produktion sind künftig an einem Standort vereint. Wir wappnen uns mit den modernen Räumlichkeiten für die Zukunft“, so Andreas Lehmann, der kaufmännische Leiter des Berliner Standortes. Das neue Gebäude soll nach Abschluss der Arbeiten rund 14 000 Quadratmeter umfassen, das gesamte Engineering mit der Forschung wird nach Falkensee verlagert.

Von Laura Sander