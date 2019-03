Falkensee

Wer in Falkensee ein Paket verschicken will, hat seit Montag im Second-Hand-Laden „Bunten Strichmännchen“ in der Poststraße 33 eine neue Anlaufstelle. Bei Inhaberin Michaela Schubert können die Kunden ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen- und Paketmarken kaufen. Briefe annehmen darf Schubert als Paketshop jedoch nicht.

Postschalter in einem Schreibwarenladen hatte im Januar geschlossen

Mit dem Second-Hand-Laden hat die Deutsche Post DHL einen neuen Partner gefunden, nachdem der Postschalter im Skribo-Schreibwarenladen im Falkenseer Gesundheitszentrum Ende Januar geschlossen wurde. Dessen Inhaber wollen erweitern und den Platz für das eigene Sortiment nutzen.

Geöffnet ist jeweils montags bis donnerstags von 10.30 Uhr bis 17 Uhr und freitags von 10.30 Uhr bis 16 Uhr.

Von MAZonline