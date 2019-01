Falkensee

Sie war schon da, bevor er in den Verein eintrat: „Die alte Flutlichtanlage muss also mindestens 30 Jahre alt gewesen sein“, sagt Sven Steller, der Vorsitzende des SV Falkensee-Finkenkrug. Schon seit vielen Jahren sei geplant gewesen, die fehlerhaften Leuchten auf der Sportanlage Leistikowstraße zu ersetzen. „Jetzt hat es Dank dem Goldenen Plan Havelland, Sponsoren und Vereinsmitglied Günter Raunest endlich geklappt“, sagt Steller.

Erinnerungen an Sportplatz

Zur Einweihung am Dienstag kamen unter anderem Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) und Landrat Roger Lewandowski ( CDU) auf den Kickerplatz. „Wir waren damals schon sehr glücklich, als das erste Flutlicht aufgestellt wurde“, sagt Bürgermeister Heiko Müller. Müller wohnt ganz in der Nähe und verbindet viele Erinnerungen mit dem Platz: „Als ich so ungefähr zwölf Jahre alt war, hatte ich hier einmal ein Punktspiel.“ Oft sei er zu diesem historischen Sportplatz gegangen, der so alt wie Finkenkrug selbst ist.

Müller ist auch in jüngster Zeit mal als Zuschauer dort gewesen und kannte die Probleme mit dem Licht. Um so mehr freue es ihn, dass die Beleuchtung jetzt wieder zeitgemäß ist. „Mir liegt viel an dieser Sportanlage. Solche wichtigen Plätze gibt es eher zu wenig als zu viel“, sagt Müller. Es sei schön, dass es mit den neuen Flutlichtern nach einigem Hin und Her doch noch geklappt habe.

90 000 Euro investiert

Die neue Flutlichtanlage hat rund 90 000 Euro gekostet. 66 Prozent der Kosten wurden vom Goldenen Plan Havelland gezahlt, einem Förderprogramm für Sportstätten im ländlichen Raum. Die restlichen 33 Prozent sind durch Sponsoren, das Bundesministerium für Umwelt, den Olympischen Sportbund und vereinseigene Mittel finanziert.

Die Erneuerung war laut Steller dringend nötig: „Die alten Lichter waren so defekt, dass sie schon bei Spielen ausgefallen sind.“ Zudem war die 80 Lux Licht-Leistung nicht genug, um Wettkämpfe bei Flutlicht bestreiten zu dürfen.

Neustart mit 200 Lux

Der Fußball-Landesverband schreibt eine bestimmte Lux-Zahl für beleuchtete Wettkämpfe vor, die zuvor nicht erreicht wurde. Die neue Flutlichtanlage bringt satte 200 Lux. Damit ist der Weg für Wettkämpfe auf dem Platz in Finkenkrug frei.

Bürokratische Hürden

Dabei sah es lange nicht danach aus, dass der Verein es schaffen würde: „Einige bürokratische Hürden waren so hoch, dass wir kurz vor dem Aufgeben waren“, sagt Steller. Das Hauptproblem: Das Licht. Für Wettkämpfe musste eine stärkere Beleuchtung her, aber zum Schutz der Anwohner ist es nicht erlaubt, eine bestimmte Beleuchtungsstärke zu überschreiten. Die richtige Stärke zum richtigen Preis musste gefunden werden.

Dem Sportplatz in Finkenkrug sind seine mehr als 100 Jahre nicht anzusehen. Denn nun ist auch die Flutlichtanlage wieder auf dem neuesten Stand. Quelle: Vivien Tharun

Die ersten Planungen waren so teuer, dass der Verein das nicht hätte bezahlen können. Und weil die neuen Lichter als Neubau und nicht als Instandsetzung gelten, war auch eine Baugenehmigung nötig.„So hat sich alles um ein Jahr verzögert. Aber jetzt haben wir es am Ende doch geschafft“, sagt Steller.

Ehrennadel für Raunest

Die Beleuchtung besteht aus LED-Glühmitteln, die gegenüber der alten Anlage 70 Prozent Energie einsparen. Eine entscheidende Rolle, damit es überhaupt neue Lichter gibt, habe Günter Raunest gespielt: „Raunest hatte vor seiner Rente eine Elektrofirma und konnte mit seinem Know-how alles auf den richtigen Weg bringen“, sagt Steller. Für seine Vereinsunterstützung erhält Raunest während der Einweihungsfeier der Flutlichter die Ehrennadel des Kreissportbunds verliehen.

Von Vivien Tharun