Falkensee

Rund 300 Falkenseer folgten Freitag der Einladung des Bürgermeister Heiko Müller zum Neujahrsempfang. In der Stadthalle wurden die Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Gesundheit, Kirchen, Bildung, Kultur und Sport durch die Havelländer Jazzband Business Class auf den Abend eingestimmt. Es spielten Richard Liebert, Michael Hadrisch, Mathis Ledwig und Quirin Schuldt (von links).

Heiko Müller zog Bilanz. Dazu zählte die Auszeichnung Falkensees als „Sportlichste Stadt 2018“ in Brandenburg: Mehr als 7300 Einwohner sind in 25 Sportvereinen dabei. 26 Millionen Euro wurden in den vergangenen zehn Jahren in den Neubau von Falkenseer Sportstätten investiert. Erstmals wurde öffentlich das Goldene Buch der Stadt präsentiert.

Von MAZonline