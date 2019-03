Falkensee

Schläger klappern aneinander, behutsam wird der Ball von links nach rechts über den Boden gespielt und landet mit einem lauten Knall an der Bande. Wenn 40 Rollen gleichzeitig über den Hallenboden sausen, dann ist Trainingstag beim SV Motor Falkensee.

Nischensport Rollhockey

Der Nischensportart Rollhockey widmet Trainer Thilo Flohr gleich einen ganzen Tag in der Sporthalle des Lise-Meitner-Gymnasiums. Vier Mannschaften trainiert der Falkenseer wöchentlich, sein U17-Team ist überregional erfolgreich.

„Die Rollhockey-Abteilung beim SV Motor Falkensee hat sich 2010 gegründet. In den vergangenen drei Jahren gewann unsere aktuelle U17-Mannschaft jeweils die Ostdeutsche Meisterschaft in ihrer Altersklasse“, so der Trainer stolz.

Auch sein Sohn Christopher Flohr steht seit mittlerweile neun Jahren auf Rollen. Ihn reizt an seinem Sport besonders der Teamzusammenhalt und das taktische Spiel.

„Außerdem fährt es sich auf Rollschuhen tatsächlich etwas schwerer als auf Inline-Skates: Man ist nicht so beweglich. Sie trotzdem zu beherrschen, ist die Herausforderung“, so der 15-Jährige, der sich neben Schule und Sport zusätzlich dem Schachspiel verschrieben hat.

Schachkönner und Sportfans

So auch Teamkollege und Schachkönner Kevin Schulzki, der die Randsportart ebenfalls vor neun Jahren für sich entdeckte. „Ich habe lange Fußball gespielt und bin vom ersten Training an beim Rollhockey. Das Spiel ist spannend und der Spaß steht immer im Vordergrund“, sagt der 13-Jährige.

Eine Mannschaft besteht aus vier Feldspielern und einem Torwart. Gestoppt wird mit einer energischen Drehung, kurze Sprints und der blitzschnelle Einsatz des Holzschlägers kosten Kraft. Ein Spiel dauert zwei Mal 15 Minuten.

Da kann der Turniertag schon mal lang werden. „Abgesehen von der Kondition ist Rollhockey ein kontaktarmer Sport, dafür sorgt ein relativ strenges Regelwerk. Die Verletzungsgefahr ist gleich null, blaue Flecken können natürlich vorkommen“, sagt Trainer Thilo Flohr.

Verletzungsgefahr ist gleich null

Knieschützer, Schienbeinschoner und Handschuhe sorgen für zusätzlich Sicherheit. Rollhockey sei nicht mit dem verwandten Inline-Hockey oder Eishockey zu vergleichen, bei denen Gerangel und Geschubse dazugehören.

Und fällt doch mal ein Spieler für längere Zeit aus, hat er sich die Verletzung meist beim Fußball oder anderen Kontaktsportarten geholt, weiß Thilo Flohr.

Auch Samantha Klatt aus Falkensee hat das Rollhockey-Fieber gepackt. Denn obwohl die Schülerin beim Falkenseer Regenbogen-Ensemble tanzt und für die vielen Shows intensiv trainiert, könnte sie sich vorstellen, Teil des Teams zu werden.

„Mädchen sind immer willkommen. In der gesamten Jugend sind gemischte Teams erlaubt, in einigen Ligen werden sie sogar gefordert, um das männliche Temperament unter Kontrolle zu halten“, sagt Thilo Flohr und schmunzelt.

Girl-Power im Tor

„Ich habe bei einem Turnier zugeguckt und bin seitdem total beeindruckt. Auf den Rollschuhen komme ich schon ganz gut klar, brauche aber noch etwas Übung“, so Team-Anwärterin Samantha, die künftig am liebsten das Tor verteidigen möchte.

„Angst vor dem Ball habe ich nicht, der Torwart ist noch einmal besser geschützt als die Feldspieler. Ich habe den Ball immer im Blick und kann schnell reagieren“, so die 16-Jährige, die gute Chancen auf einen Platz in der Mannschaft hat.

„Wir suchen immer Nachwuchs. Erfahrung muss keiner mitbringen, Rollschuhlaufen kann jeder nach spätestens zwei Monaten“, sagt Trainer Thilo Flohr.

Und sogar die rund 200 Euro teuren Rollschuhe stellt der Verein. „Die speziellen Rollen sind für den empfindlichen Hallenboden geeignet und hinterlassen keine Spuren. Für die LMG-Halle haben wir außerdem eine Bande angeschafft“, so Flohr. Das sei Pflicht für Turniertage mit Publikum.

Nachwuchs gesucht

In Brandenburg ist der SV Motor Falkensee der derzeit einzige Verein mit einer aktiven Rollhockey-Jugendmannschaft. Größere Vereine gibt es erst wieder in Berlin, Chemnitz, Leipzig, Gera oder Wernigerode.

Die kleinsten Spieler beim Falkenseer Verein sind gerade einmal vier Jahre alt, nach oben gibt es keine Grenzen.

Wer sich für den Nischensport begeistert, kann entweder samstags in der LMG-Halle Trainingsluft schnuppern oder meldet sich bei Trainer Thilo Flohr unter der Nummer 0157/33890101.

Von Laura Sander