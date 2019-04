Falkensee

Ein Wildgarten unter alten Bäumen mit eigenem Biotop: Irmtraud Giesen aus Falkensee setzt in ihrem Garten auf Vielfalt und die Kraft der Natur. „Überall dort, wo ich etwas pflanze, kann kein Unkraut wachsen – das ist das Prinzip der Verdrängung“, sagt die Falkenseerin mit einem Lächeln.

An diesem Sonntag öffnet sie ihre grüne Oase in der Parkstraße 24a für Besucher. Nicht zum ersten Mal, wie sie berichtet. Rund ein Jahrzehnt nimmt die 79-Jährige an der Aktion „Offene Gärten“ teil, die von der Lokalen Agenda koordiniert wird.

Drei Stunden Gartenarbeit täglich

Täglich verbringt Giesen drei Stunden in ihrem rund 1500 Quadratmeter großen Wildgarten. „Ich bin vor 20 Jahren nach Falkensee gezogen. Heute pflanze ich kaum noch etwas neu an, für die Vermehrung muss ich nicht viel tun“, so die Falkenseerin.

Buschröschen, Zierhimbeere, Elfenblume, Blauregen und Lavendelheide suchen sich ihre Wege. „Ich habe viele Rhododendren, Hortensien, Storchschnäbel, Farne und den Schneeball in verschiedenen Variationen. Jede Pflanze hat ihre eigenen Bedürfnisse und Lieblingsstandorte – ich habe immer viel gelesen und mir im Laufe der Jahre einiges Wissen angeeignet“, so Giesen, die mittlerweile auf neuste Technik setzt.

Sie setzt auf neuste Gartentechnik

„Ich habe mir ein Bewässerungssystem legen lassen und einen Mähroboter werde ich auch noch anschaffen“, so die 79-Jährige, die sich schon mehrfach vorgenommen hat, ihren Garten etwas zu verkleinern. „Aber ich könnte auf keine Ecke verzichten.

Die Gartenarbeit ist für mich ein Ausgleich. Bin ich nur eine halbe Stunde im Garten, ist Stress oder schlechte Laune vergessen“, sagt Irmtraud Giesen, die von ihrem Sohn bei der umfangreichen Arbeit unterstützt wird.

„Er ist für das Grobe zuständig, ich kümmere mich um die Details. Vor ein paar Tagen habe ich über eine Stunde Eicheln vom Hang gesammelt“, so die Falkenseerin.

Offene Gärten im Havelland Gärten im Osthavelland öffnen in diesem Jahr wieder für Besucher. Vom 14. April bis zum 8. September sind sie jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu besuchen. Zum Auftakt der Aktion lädt Irmtraud Giesen am Sonntag in ihren Garten in der Parkstraße 24a ein. Ihren Staudengarten öffnet Petra Helfrich am 22. April Im Wolfsgarten 17 von Falkensee. Der naturnahe Garten mit Bachlauf von Rolf Fiedler und Erhard Bläsing kann am 5. Mai Im Wolfsgarten 19 in Falkensee besichtigt werden. Karin Konrath-Wächter lädt Gartenfreunde ebenfalls am 5. Mai in ihren Naturgarten im Schönwalder Germanenweg 18 ein. In Groß Behnitz, genauer im Schmiedeweg 7d, präsentiert Birgit Pankonin am 12. Mai ihren Naturgarten. Ebenfalls am 12. Mai kann der große Staudengarten mit Künstleratelier unter alten Bäumen von Erwin Leber und Melissa Drier im Heineberger Weg 21 in Klein Behnitz besichtigt werden. Weitere Termine und Informationen zur Aktion finden Interessierte unter www. agenda21-falkensee.de.

Als 2017 Sturmtief „Xavier“ über das Grundstück in der Parkstraße fegte, blieb die hundertjährige Eiche nicht unversehrt – ein Profi musste helfen. „Die Eiche hat es die größte Krone gekostet – sie hing zwei Tage über dem Haus. Zum Glück habe ich eine Kronensicherung“, so die Falkenseerin.

Sturmschäden durch „Xavier“

Mit einem Kran wurde die Krone abgetragen. Auch die alte Trauerweide musste einiges an Größe einbüßen. Ihr blauer Baum, der mal eine Erle gewesen ist und dessen Stamm heute von einer Glyzinie, Clematis und zwei Rosen umrankt wird, wurde verschont.

Laub, das von den Bäumen fällt, lässt Irmtraud Giesen liegen. „Es zersetzt sich und dient als Dünger für meine Pflanzen. Auch mit Schädlingen habe ich keine Probleme, dafür sind ja die Vögle da“, sagt die Falkenseerin.

Und die lassen sich auch von dem Metall-Wildschwein in Lebensgröße nicht abschrecken, das aus Irmtraud Giesens Beet einen guten Blick auf den Garten hat.

„Offene Gärten “ seit 15 Jahren

Die Lokale Agenda 21 von Falkensee organisiert die populäre Aktion „Offene Gärten“ seit mittlerweile 15 Jahren. Neben Falkensee sind in diesem Jahr auch einige Gärten in Groß und Klein Behnitz, Schönwalde-Glien und Dallgow-Döberitz geöffnet.

Staudengarten, Hanggarten, Landschaftsgarten, Familiengarten, Insektengarten, Nasch- und Schnuppergarten, Hausgarten, Nutzgarten, Obstgarten, Waldgarten – die Gartenvielfalt ist groß. Die Besichtigung der Gärten ist an den Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr möglich.

Von Laura Sander