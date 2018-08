Falkensee

Bekannte Stars der Schlagerszene werden am Sonntag, 30. September, in der Stadthalle Falkensee erwartet. Das dreieinhalbstündige, bunte Programm mit Olaf Berger, Martin & Martin und Bata Illic, der an diesem Tag auch seinen Geburtstag feiert, verspricht unvergessliche Momente.

Auch regionale Künstler werden an diesem Tag auf der Bühne stehen. Das Tanzensemble Regenbogen unterhält das Publikum mit seinen kreativen Darbietungen. Außerdem werden weitere akrobatische und musikalische Überraschungen aus Falkensee präsentiert. Los geht es um 16 Uhr, der Einlass beginnt bereits um 15 Uhr.

Schlager-Fans können die Karten zum Event beim Stadtfest am 1. September in der Stadthalle oder an den bekannten Vorverkaufstellen erwerben.

Mehr zum Programm gibt es auf der Internetseite des Veranstalters unter www.ks-events.de.

Von MAZonline