Falkensee

Sie war eine auffällige Erscheinung, als sie Ende der 1960er-Jahre nach Falkensee kam. Die Familie von Karin Boyd zog von Berlin ins Havelland, hier machte die junge schlanke, farbige Frau ihr Abitur. Weltberühmt wurde sie durch ihre Rolle in dem Oscar-prämierten Film „Mephisto“. Beim Falkenseer Kinosommer wird nun dieser Film gezeigt.

Bezug zu Falkensee

„Wir suchen immer Filme aus, die einen Bezug zu Falkensee haben“, sagt Museumsleiterin Gabriele Helbig. Den Anfang dieser Open-Air-Kino-Nächte machte 2011 „Durchbruch Lok 234“, der westdeutsche Film griff die wahren Ereignisse eines Grenzdurchbruches 1961 in Albrechtshof auf. Bei dem Film „Beschreibung eines Sommers“, in dem ein junger Manfred Krug zu sehen war, stammte das Drehbuch von dem Falkenseer Schriftsteller Karl-Heinz Jakobs. Bei „Hans Röckle und der Teufel“ lebte Regisseur Hans Kratzert in Falkensee. Und immer wieder waren es Schauspieler, die einst in Falkensee gewohnt haben, und an die in der Kinonacht erinnert wurde: Bei dem Indianerfilm „Die Söhne der großen Bärin“ war es Hannjo Hasse, bei „Coming Out“ war es Dirk Kummer und bei „Der Lord vom Alexanderplatz“ war es die Falkenseerin Monika Gabriel, die in der Komödie neben Leinwandberühmtheiten wie Erwin Geschonneck, Angelica Domröse und Armin-Mueller Stahl glänzte.

Berühmte Namen

Mit Karin Boyd ist nun bei der Open-Air-Kinonacht wieder eine schöne junge Frau neben Filmberühmtheiten zu sehen. Neben Rainer Maria Brandauer und Rolf Hoppe sorgte auch ihr Spiel für Furore. „Mephisto“ bezog sich auf den Roman von Klaus Mann und der hatte seiner Hauptfigur eine farbige Geliebte verpasst. Für die Rolle der Juliette Martens wurde damals die junge DDR-Schauspielerin Karin Boyd ausgesucht.

Abitur in Falkensee

Die Tochter einer Deutschen und eines US-Amerikaners war 1953 in Berlin geboren worden, in Falkensee machte sie an der damaligen EOS „Georgi Dimitroff“, der heutigen Gutsparkschule, Abitur. Schon damals fiel sie nicht nur wegen ihrer Hautfarbe, sondern auch wegen ihrer Sportlichkeit und ihrer musischen Talente auf, erinnern sich Mitschüler von damals. Im Dramatischen Zirkel zeigte sich ihr schauspielerisches Talent, das auch ihren Berufsweg bestimmte. Karin Boyd studierte Schauspiel an der Staatlichen Schauspielschule in Rostock und absolvierte auch eine Gesangsausbildung im Fachbereich Chanson in Berlin-Friedrichshain. Viele Jahre hatte sie ein Engagement am Berliner Maxim-Gorki-Theater.

Paukenschlag für die Karriere

Ein Paukenschlag der Karriere war 1981 ihre exotisch-erotisch angelegten Rolle der aparten und energischen Tänzerin in István Szábos Kinofilm „Mephisto“. Wenige Jahre später stellte sie einen Ausreiseantrag und zog nach Westdeutschland, heute lebt sie in München.

Arbeit als Regisseurin

Zu sehen war Karin Boyd weiterhin in Kino- und TV-Rollen, aber vor allem in unzähligen Theaterstücken. Bei den Festspielen in Bad Hersfeld trat sie unter anderem als Generalswitwe Frau von Cypressenburg in Nestroys „Der Talismann“ und als Zerbinette in Molires „Die Streiche des Scapin“ auf, für ihre Interpretationen dieser Rollen wurde sie 1993 mit dem Hersfeld-Preis ausgezeichnet. Daneben hat sich Karin Boyd bis heute als Regisseurin einen Namen gemacht.

Am Sonnabend wird sie jedoch noch einmal in ihrer sensationellen Rolle in dem sensationellen Film „Mephisto“ zu sehen sein. Gezeigt wird der Film ab 20.30 Uhr im Gutspark Falkensee. Eintritt frei.

Von Marlies Schnaibel