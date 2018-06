Falkensee

Es war ein eisekalter Tag, trotzdem waren die Fahrradständer am Falkenseer Bahnhof zu mehr als 100 Prozent ausgelastet. Am 6. Dezember vergangenen Jahres hatten die Mitarbeiter von Stadtraum, einer Berliner Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau und Verkehrstechnik, in Falkensee gezählt.

Abgeordnete diskutieren Konzept

Insgesamt hatten sie zu acht verschiedenen Zeiten parkende Fahrräder und Autos erfasst, die Zahlen sind die Grundlage für ein Parkraumkonzept. Am Montagabend wurde es im Stadtentwicklungsausschuss den Abgeordneten vorgestellt.

Parkflächen schon am Morgen ausgelastet

Untersucht wurde das enge Zentrum von Straße der Einheit bis zum Seegefelder Anger. 20 verschiedene Bewirtschaftungsarten wurden ausgemacht: vom Pendlerparkplatz über Parkbuchen und zeitlich begrenzte Plätze bis zu Seitenstreifen und Privatplätzen, auch ein wilder Parkplatz neben dem Telekomgebäude gehört im Zentrum dazu. Insgesamt wurden 1209 Stellplätze für Automobile und 772 Abstellplätze für Fahrräder gezählt. Bei den Fahrrädern wurde klar: die Anlagen direkt am Bahnhof sind komplett überlastet, die Abstellmöglichkeiten weiter weg – etwa an Stadthalle oder im weiteren Verlauf der Bahnhofstraße – reichten aus. Der Druck auf die Pkw-Stellplätze an der Stadthalle und südlich der Bahnlinie ist extrem groß, bereits am frühen Morgen sind die Flächen durch Pendler oder Beschäftigte gefüllt.

Für ein vitales Zentrum

„Wir wollen das Zentrum vital halten“, fasste Verkehrsplaner Winfried Müller-Brandes das Ziel zusammen. Darunter versteht er ein Angebot, das Kurz- und Langzeitparkern gerecht wird. In der Tendenz sollten die Langzeitparker andere Angebote erhalten, um sie aus dem unmittelbaren Bahnhofsumfeld fernzuhalten und die Flächen für Besucher von Geschäften, Arztpraxen oder Kulturveranstaltungen frei zu halten.

An der Scharenbergstraße stehen vor allem Pendler. Quelle: Tanja M. Marotzke

Wir dahin kommen? Dafür haben die Planer einige grundsätzliche Empfehlungen geben. Dazu zählt der Ausbau von Pendlerparkplätzen an den anderen beiden Falkenseer Bahnhöfen Finkenkrug und Seegefeld. Möglicherweise könne man das finanziell steuern, indem diese Flächen kostenfrei benutzt werden können, in der Innenstadt jedoch eine Gebühr oder eine zeitliche Begrenzung der Parkflächen eingerichtet wird. Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes am östlichen Ende der Poststraße wäre Platz für eine große Parkfläche oder für ein Parkhaus. Für das sprachen sich die Planer aus. Den Laufweg zum Bahnhof halten sie mit etwa sieben Minuten für zumutbar, außerdem wäre das Parkhaus für die Beschäftigten der Innenstadt gedacht.

Zahlen und Parken 1209 öffentliche Stellplätze sind im Falkenseer Stadtzentrum gezählt. Darunter 447 mit Parkscheibe bewirtschaftet. Hinzu kommen 535 private Stellplätze und 202 sogenannte wilde Stellplätze. 9 Prozent der Autoparker sind Anwohner, 91 Prozent sind Besucher. Das können Pendler, Beschäftigte oder Kunden sein. 418 zumeist überdachte Fahrradstellplätze befinden sich auf der Nordseite des Falkenseer Bahnhofes, 354 auf der Südseite. 300 bis 640 Autoparkplätze könnten am alten Güterbahnhof entstehen. Hier wie an der Stadthalle könnte eine Ladeinfrastruktur entstehen. 320 Parkplätze könnten nördlich des Seegefelder Bahnhofes entstehen, südlich wäre eine Fläche mit 440 Stellplätzen möglich.

Die Abgeordneten zeigten sich skeptisch, ob so ein Angebot angenommen werden würde. Überzeugt waren sie eher von der Idee für mehr Fahrradstellplätze am Bahnhof. Die Verkehrsplaner stellten das Modell von Doppelstockparker vor. Die könnten auf der Nordseite relativ unkompliziert im bestehenden Gebäude installiert werden, auf der Südseite müsste das Dach angehoben werden. Hier wäre aber perspektivisch auch Raum für abschließbare Fahrradboxen. Weiter weg vom Bahnhof würde sich erfahrungsgemäß der Bau von Radabstellmöglichkeiten nicht lohnen. „Radfahrer sind fußwegempfindlich“, formulierte Winfried Müller-Brandes es vorsichtig.

Von Marlies Schnaibel