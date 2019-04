Dallgow-Döberitz/Falkensee

Das 30er-Schild habe sie schlichtweg übersehen, sagt Jennifer Stamsky. Die Taxifahrerin aus Brandenburg suchte gerade den Falkenseer Bahnhof, als sie in die Radarfalle von Polizei-Hauptmeister Roland Schener tappte. Der hatte sich mit seinen Kollegen in der Eichendorffstraße/Wilmsstraße in Dallgow-Döberitz postiert. 14 Kilometer pro Stunde war die Taxifahrerin zu schnell. Das kostet sie nun 25 Euro.

„Ich wurde das erste Mal geblitzt, es ist ärgerlich, aber jetzt nicht mehr zu ändern“, sagt sie.

Polizei hat an zehn Stellen gemessen

An insgesamt zehn Stellen im Osthavelland hat die Polizeidirektion West am Mittwoch anlässlich des 5. europaweiten „24-Stunden-Speed-Marathon“ Messpunkte eingerichtet. So wurde unter anderem auch in Falkensee, Schönwalde, Ketzin und Nauen gelasert.

Die Tatbestände werden elektronisch abgewickelt. Wer will, kann seine Strafe bei Hauptkommissar Philip van Delen auch gleich mit EC-Karte bezahlen. Quelle: Danilo Hafer

Um kurz nach acht Uhr hatten die Polizeibeamten das Lasermessgerät in Dallgow justiert, da ging ihnen auch schon die erste Temposünderin ins Netz. 46 km/h zeigte die Anzeige des Messgeräts an. Nach Abzug der Toleranz blieben 13 km/h zu viel. Hauptkommissar Philip van Delen belehrte die junge Mutter. „Das macht einmal 25 Euro. Die können Sie direkt mit EC- oder Kreditkarte bezahlen oder einen Zahlungsbescheid bekommen.“

Zeitdruck ist häufigster Grund für zu schnelles Fahren

„Ich habe wirklich keine Zeit, ich muss meinen Säugling zur Tagesmutter bringen und bin schon zu spät“, erklärte die gestresste Mutter. Sie zahlte schließlich mit Karte und konnte nach zwei Minuten weiter.

Zeitdruck sei einer der Hauptgründe, warum sich Autofahrer nicht an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten halten, weiß van Delen. Im Land Brandenburg sei überhöhte oder nichtangepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache. Aus diesem Grund führt die Polizei regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch.

Die Temposünder wurden direkt angehalten. Quelle: Danilo Hafer

Obwohl der Blitzer-Marathon sogar im Radio angekündigt wurde, hielten sich viele Autofahrer nicht an die Geschwindigkeit. „Ich habe beim Losfahren noch daran gedacht und jetzt hat es mich doch erwischt, obwohl ich die Strecke gut kenne“, sagte Regina Häusler. Sie ärgerte sich am meisten über sich selbst. Sie musste ebenfalls 25 Euro bezahlen. Unaufmerksam war auch ein Autoteile-Lieferant, der mit 41 km/h durch die 30er-Zone fuhr. Seit zwei Uhr war er unterwegs. „Als Kurier steht man immer irgendwie unter Zeitdruck“, so der junge Fahrer.

Drei Temposünder in Falkensee erwischt

Ab 11 Uhr positionierten sich die Polizeibeamten dann in Falkensee am Schlaggraben/ Karl-Marx-Straße. In einer knappen Dreiviertelstunde gab es hier lediglich drei Verstöße. Der Schnellste hatte 15 km/h zu viel auf dem Tacho.

Mit 50 durch die 30er-Zone In Dallgow stellten die Polizeibeamten innerhalb von knapp zwei Stunden 15 Geschwindigkeitsverstöße fest. Der Schnellte war mit 20 km/h zu viel in der 30er-Zone unterwegs. Ein km/h zu viel und der Fahrer hätten einen Punkt in Flensburg bekommen. So waren es nur 35 Euro. Einen Fahrer hat es gleich doppelt erwischt. Zu schnell und nicht angeschnallt. Ein anderer war mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern unterwegs, bei schönstem Wetter.

„Wir haben uns diesmal bewusst auf die andere Seite der Straße gestellt, weil sich immer wieder Busfahrer beschwert haben, dass sie von Autos überholt werden“, erklärte Philip van Delen.

Auch das Ordnungsamt war unterwegs

Neben der Polizei war auch die Stadt Falkenseer mit dem Blitzerwagen im Einsatz. „Das Ordnungsamt stand ab sieben Uhr in der Falkenhagener Straße“, sagte Luisa Bellack von der Stadt Falkensee. Wie viele Temposünder gemessen wurden, konnte am Mittwoch noch nicht gesagt werden.

Von Danilo Hafer