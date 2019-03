Falkensee

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Bankbetrüger. Der Gesuchte betrat am 16. November 2018 eine Bankfiliale in der Potsdamer Straße in Falkensee. Am Schalter legte er einen tschechischen Ausweis vor und forderte die Angestellte auf, 12 000 Euro von seinem vermeintlichen Konto abzuheben.

Die Bankangestellte wurde schnell misstrauisch

Der Bankangestellten fiel jedoch auf, dass der Mann kein Tscheche war und fragte nach, warum dieser einen tschechischen Ausweis vorlege. Der Mann gab an eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Die Bankangestellte übergab das geforderte Geld nicht und behielt den Ausweis, der sich später als Fälschung herausstellte.

Die Polizei sucht diesen Mann. Quelle: Polizei

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtes Betrugs sowie Urkundenfälschung und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann trug Pferdeschwanz, eine dunkle lange Jacke, einen weinroten Pullover und sprach einen ortüblichen Dialekt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter 03322-2750 entgegen, sowie jede andere Polizeidienststelle im Land Brandenburg.

Von MAZonline