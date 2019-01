Falkensee

Kein Gehweg, kein Radweg, aber mehr als 8000 Fahrzeuge am Tag – so die Situation im südlichen Abschnitt der Potsdamer Straße von Falkensee. Seit Jahren wird um den Bau eines Angebotes für Radfahrer und Fußgänger gerungen. Ein Ende des Ringens ist allerdings nicht in Sicht.

Blick auf Prioritätenliste

Der belastete Abschnitt steht auf der Falkenseer Prioritätenliste von Rad- und Gehwegen ziemlich weit oben. Er stand schon mal auf Platz 2. Aber: Die Dallgower Pläne, einen Radweg entlang der alten L20 in Richtung Falkensee zu bauen, stagnieren wegen der extrem hohen Kosten an der Eisenbahnbrücke. Ein sinnvoller Anschluss der Radwege ist deshalb kurzfristig nicht zu erwarten. Trotzdem wollen die Falkenseer zumindest auf ihrem Stadtgebiet das Angebot für Fußgänger und Radfahrer verbessern.

Ergänzung vom ADFC

Bereits im April 2018 waren Varianten im Bauausschuss vorgestellt worden. Die Planer hatten sich als Vorzugsvariante dafür ausgesprochen, separate Gehwege zu bauen und Radspuren auf der bestehenden Fahrbahn anzuzeichnen. Auch die Verwaltung spricht sich für diesen Plan aus.

Der ADFC Falkensee hatte diese Variante aus seiner Sicht unterstützt. „Wir sprechen uns jedoch dafür aus, den Schutzstreifen für Radfahrer mit 1,50 Meter auszuweisen und die Gehwege mit dem Schild ,Radverkehr frei’ auszustatten“, sage Uwe Kaufmann, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe.

Maximalvariante kostet Bäume

Andere Varianten – wie separate Rad- und Gehwege auf beiden Seiten bei der Maximalvariante - wären erheblich teurer und würden das Fällen aller noch stehenden Bäume erfordern.

Nun sollen in einer Informationsveranstaltung die Straßenanlieger informiert werden. Ein Teil der Kosten ist umlagepflichtig. Geld für die Baumaßnahme haben die Abgeordneten schon mal im Haushalt für 2019 eingestellt. Eine Million Euro in diesem Jahr und eine halbe Million Euro im kommenden Jahr sind vorgesehen. Ein Fördermittelantrag für die Maximalvariante beim Land ist außerdem gestellt, aber noch nicht entschieden.

Information für Anlieger

Für die Abgeordneten im jüngsten Bauausschuss war nicht ganz klar, welche Variante man denn den Bürgern vorstellen wollte. Außerdem entspann sich erneut eine Diskussion darüber, ob das Radeln auf getrennten Radwegen sicherer sei als das auf der Fahrbahn. Zu einer Entscheidung sind die Abgeordneten noch nicht gekommen.

Von Marlies Schnaibel